Świątek rozbiła Cociaretto w Rzymie, ale co stało się potem. Jest komunikat WTA
Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie pierwszy raz w tym roku zagrała w sesji nocnej. Polka otwierała niedzielną rywalizację wieczorem na Campo Centrale. Jej rywalką była reprezentantka gospodarzy Elisabetta Cociaretto. Włoszka była absolutnie bezradna. Iga wygrała 6:1, 6:0. Organizatorzy turnieju w mediach społecznościowych przypomnieli w komunikacie wynik sprzed roku.
Iga Świątek z turniejem WTA 1000 w Rzymie ma wspomnienia mieszane. Można założyć, że dominują te pozytywne, bo Polka triumfowała na Foro Italico trzykrotnie w swojej karierze, pokonując naprawdę dobre rywalki na czele z Aryną Sabalenką po naprawdę imponującym meczu.
Miewała tam jednak także spore problemy. W 2023 roku przyjechała do Rzymu jako faworytka do wygranej, ale musiała poddać mecz z powodu problemów z kostką. W poprzednim sezonie zaś Świątek zwyczajnie wypadła fatalnie pod względem swojej formy czysto sportowej.
Świątek znów triumfuje w Rzymie. Jest komunikat WTA
Polka poległa w trzeciej rundzie, a porażka była tym bardziej bolesna, że górą okazała się Danielle Collins. W obecnym sezonie Iga także dotarła już do etapu trzeciej rundy imprezy. Po drugiej stronie siatki w sesji nocnej na Camp Centrale stała reprezentantka gospodarzy - Elisabetta Cociaretto.
Napisać, że Włoszka była bezradna, to jak nic nie napisać. Iga wygrała 6:1, 6:0. Na triumf Polki błyskawicznie zaregowali ogranizatorzy. "Rzym 2025: Iga Świątek pokonała Elisabettę Cocciaretto 6:1, 6:0. Rzym 2026: Iga Świątek pokonała Elisabettę Cocciaretto 6:1, 6:0. Bezlitosna" - czytamy w mediach społecznościowych.
"PROSTO na linię Iga Świątek wkracza w drugiego seta po wygraniu pierwszego z Cocciaretto 6:1" - czytamy na profilu WTA po pierwszej partii. "Kolejny dzień w biurze. Iga Świątek wykonała zadanie w dwóch setach przeciwko Cocciaretto 6:1, 6:0!" - napisano bezpośrednio po meczu.