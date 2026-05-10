Iga Świątek z turniejem WTA 1000 w Rzymie ma wspomnienia mieszane. Można założyć, że dominują te pozytywne, bo Polka triumfowała na Foro Italico trzykrotnie w swojej karierze, pokonując naprawdę dobre rywalki na czele z Aryną Sabalenką po naprawdę imponującym meczu.

Miewała tam jednak także spore problemy. W 2023 roku przyjechała do Rzymu jako faworytka do wygranej, ale musiała poddać mecz z powodu problemów z kostką. W poprzednim sezonie zaś Świątek zwyczajnie wypadła fatalnie pod względem swojej formy czysto sportowej.

Świątek znów triumfuje w Rzymie. Jest komunikat WTA

Polka poległa w trzeciej rundzie, a porażka była tym bardziej bolesna, że górą okazała się Danielle Collins. W obecnym sezonie Iga także dotarła już do etapu trzeciej rundy imprezy. Po drugiej stronie siatki w sesji nocnej na Camp Centrale stała reprezentantka gospodarzy - Elisabetta Cociaretto.

Napisać, że Włoszka była bezradna, to jak nic nie napisać. Iga wygrała 6:1, 6:0. Na triumf Polki błyskawicznie zaregowali ogranizatorzy. "Rzym 2025: Iga Świątek pokonała Elisabettę Cocciaretto 6:1, 6:0. Rzym 2026: Iga Świątek pokonała Elisabettę Cocciaretto 6:1, 6:0. Bezlitosna" - czytamy w mediach społecznościowych.

"PROSTO na linię Iga Świątek wkracza w drugiego seta po wygraniu pierwszego z Cocciaretto 6:1" - czytamy na profilu WTA po pierwszej partii. "Kolejny dzień w biurze. Iga Świątek wykonała zadanie w dwóch setach przeciwko Cocciaretto 6:1, 6:0!" - napisano bezpośrednio po meczu.

Iga Świątek przegrała z Danielle Collins w trzeciej rundzie WTA 1000 w Rzymie

