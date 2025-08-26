Świątek rozbiła Arango na start US Open. Kolumbijczycy wydali bezlitosny werdykt

Iga Świątek do tegorocznej edycji US Open przystąpiła jako główna faworytka do wygranej. Polka od wyjazdu do Bad Homburg prezentuje bowiem bardzo dobrą dyspozycję, co doprowadziło do dwóch triumfów, których jeszcze w karierze nie odniosła. Mowa o Wimbledonie, a także imprezie WTA 1000 w Cincinnati.

W międzyczasie poziom dość wyraźnie obniżyła największa rywalka Igi, a więc Aryna Sabalenka, która po przegranym finale na kortach imienia Rolanda Garrosa nieco straciła rozpęd, który udało jej się zbudować we wcześniejszych miesiącach sezonu. To wszystko sprawia, że sytuacja w czołówce uległa sporej zmianie.

Świątek demoluje rywalkę. Kolumbijczycy bez złudzeń

Jeszcze kilka miesięcy temu bowiem faworytką każdego turnieju była Białorusinka, a teraz z racji na formę oraz presję obu pań nieco więcej szans przed startem turnieju dawano Idze Świątek. Obie panie bez większych kłopotów przebrnęły przez mecze pierwszej rundy, ale Iga zrobiła to w bardziej imponującym stylu, wygrywając 6:1, 6:2.

Po meczu w kolumbijskich mediach nie pojawiło się zbyt wiele artykułów, traktujących o tym spotkaniu. "Emiliana Arango nie zdołała postawić skutecznego oporu przed zmotywowaną Igą Świątek (nr 2 na świecie) i odpadła już w swoim pierwszym występie w głównej drabince US Open. Zawodniczka z Antioqui próbowała stawić czoła jednej z faworytek turnieju, lecz była wyraźnie zdominowana od początku do końca. Przegrała 6:1, 6:2 w mniej niż godzinę gry" - czytamy w "El Tiempo".

Tak naprawdę to jedyny bardziej obszerny artykuł na ten temat zaraz po meczu. Warto dodać, że dzień wcześniej z US Open pożegnał się inny z Kolumbijczyków - Daniel Galan, który przegrał z Kamilem Majchrzakiem. Polak w kolejnej rundzie zmierzy się z Karenem Chaczanowem, Świątek zaś z Holenderką Suzan Lamens.

Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek Yuki IWAMURA East News

Iga Świątek poznała swoją rywalkę w drugiej rundzie US Open. Nie powinno być trudniej niż z Arango Henry Nicholls AFP