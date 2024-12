To był jeden z najważniejszych tygodni Mai Chwalińśkiej w całej jej karierze. Polka, będąc w Ameryce Południowej (w Buenos Aires oraz Flarionopolis) wygrała trzy z czterech możliwych tytułów. Triumf w Brazylii był jej pierwszym, jeśli chodzi o turnieje WTA. Prawie tyle samo, co o sportowym sukcesie Chwalińskiej, mówi się o nagrodach, które przywiozła z kraju Kawy.

W nagrodę za zwycięstwo we Florianopolis Maja Chwalińska otrzymała trofea w postaci dużych niebieskich kotów. Sama powiedziała, że bardzo jej się one podobają. Wówczas nie wiedziała jeszcze tylko, jak zapakuje je do bagażu i zabierze do Polski. Był to jednak "problem" z kategorii tych przyjemnych.