Iga Świątek była w poniedziałek w trybie przygotowań do własnego pojedynku z Amerykanką Taylor Townsend, więc niespecjalnie miała czas, aby poświęcić go na oglądanie zmagań Mai Chwalińskiej.

Świątek o Chwalińskiej: Czasami w sporcie jest to okrutne

Oczywiście nie zmienia to faktu, że zainteresowała się losem rodaczki, z którą łączy ją długa historia i bardzo ciepłe relacje.

- Nie oglądałam tego meczu, więc ciężko mi ocenić co się wydarzyło, ale chyba Maja miała mecz pod kontrolą. Nie wiem, czy później podkręciła kostkę - zaczęła Świątek. W reakcji dziennikarze uzupełniliśmy, że nie tylko w tym był problem, ale także ze skurczami całego ciała.

Wtedy Iga nawiązała do ich wspólnego trenera od przygotowania motorycznego, który priorytetowo traktuje pracę z byłą liderką światowego rankingu i obrończynią tytułu w Londynie, czyli Macieja Ryszczuka.

- Nie rozmawiałam z Mają, więc właśnie nie jestem pewna. Pytałam trochę Maćka, ale nie za dużo mi powiedział. I dobrze, bo w sumie nie powinien - odparła, zaznaczając fakt dobrze pojętej dyskrecji w tym zawodzie.

- Nie wiem, co tam się wydarzyło, ale wiem, że nie jest łatwo grać z kontuzją. Zakładam, że jakby Maja czuła się dobrze, to wygrałaby ten mecz, bo wynik wskazywał, że ma wszystko pod kontrolą - dodała, mając świadomość, jak przebiegała batalia finalistki Roland Garros z reprezentantką Tajlandii Mananchayą Sawangkaew.

Aż przeszła do najwłaściwszej konkluzji, dodając wiele pozytywnej energii swojej rówieśniczce. Każde słowo wsparcia w tym momencie jest na wagę złota, bo Chwalińska sama powiedziała, że będzie musiała tak pechowo przegrany mecz, oznaczający odpadnięcie z turnieju, na który otrzymała od organizatorów dziką kartę, wypłakać.

- Ogólnie na pewno nie jest łatwo po takim sukcesie, gdzie jej celem było granie głównych turniejów Wielkiego Szlema, nagle jest rozstawiona, a to duża zmiana. Więc mam nadzieję, że będzie miała czas, żeby się przystosować do tego. Wczoraj wydawało się, że gra fajnie, co oceniam po wyniku, że miała go na wyciągnięcie ręki. Ale czasami w sporcie jest to okrutne i zdarzają się wypadki, jak takie kontuzje, na które do końca nie mamy wpływu. Trochę przykro, ale będzie miała szanse. Obie jesteśmy jeszcze młode, w tym samym wieku, więc mamy przed sobą mnóstwo czasu, by jeszcze pokazać dobrą grę - powiedziała Iga Świątek.

Z Londynu - Artur Gac

Iga Świątek NEIL HALL EPA





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