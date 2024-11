Świątek raduje się wygraną z Krejcikovą, do akcji wkracza WTA. Jest oficjalny komunikat

Znamy godzinę meczu Świątek - Gauff. Będzie to ich trzynaste bezpośrednie starcie

Taki wynik starcia Gauff - Pegula oznacza, że to Coco zmierzy się we wtorek z Igą Świątek. Mistrzynie US Open z 2022 i 2023 roku powalczą o drugie zwycięstwo podczas rywalizacji w Rijadzie. Bilans ich bezpośredniej rywalizacji wynosi 11-1 na korzyść Polki. W innych starciu grupy pomarańczowej dojdzie do potyczki pomiędzy Jessicą Pegulą i Barborą Krejcikovą. Obie będą polować na premierową wygraną w rozgrywkach na terenie Arabii Saudyjskiej.