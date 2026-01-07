Świątek puściły hamulce. "Zakazane uderzenie" na United Cup. Publika tylko ryknęła

W nocy z wtorku na środę reprezentacja Polski mierzyła się z Holandią w drugim meczu fazy grupowej United Cup. Kiedy Hubert Hurkacz pokonał Tallona Griekspoora, jasnym stało się, że "Biało-Czerwoni" mają zapewniony awans do ćwierćfinału. Mimo to Iga Świątek nie miała zamiaru grać na pół gwizdka w starciu z Suzan Lamens.

Mecz wiceliderki rankingu WTA z Holenderką potrwał tylko 72 minuty. W pierwszym secie rywalizacja wyrównana była do stanu 3:3, później to Polka zgarnęła trzy gemy z rzędu i objęła prowadzenie. W drugiej odsłonie Świątek nie straciła już swojego serwisu. Wystarczyły jej za to dwa przełamania, aby zamknąć spotkanie wynikiem 6:3, 6:2.

Oto co Świątek zrobiła w meczu z Lamens. Ręce same składają się do oklasków

Z racji tego, że pojedynek ten odbył się w nocy, w środowy poranek od razu po przebudzeniu w mediach społecznościowych przewija się jedna z akcji, której bohaterką była nasza reprezentantka. Wszystko wydarzyło się w pierwszym gemie drugiego seta, kiedy to Iga Świątek przy podaniu Holenderki wygrywała 15:0.

W drugim punkcie gema Lamens zaserwowała na zewnątrz. Świątek zreturnowała slajsem, który poszybował wysoko w górę, po czym opadł w połowie kortu. Rywalka - widząc okazję na zagranie winnera - posłała mocne uderzenie na stronę forhendową, po czym od razu pobiegła do siatki. Polka odpowiedziała, jednak rywalka była przygotowana. Kiedy znajdująca się tuż pod siatką Lamens zagrała drop woleja, wtedy zadziała się magia.

Pędząca do krótkiej piłki Raszynianka wiedziała, że nie da rady przebić jej na drugą stronę. Dlatego też... rzuciła rakietą tak, że piłka ostatecznie przeszła na stronę przeciwniczki. Ostatecznie holenderska tenisistka ponownie skierowała ją na część kortu Świątek, jednak w tym przypadku nie miało to już żadnego znaczenia. Dlaczego?

Zgodnie z zasadami przy odbiciu rakieta musi mieć kontakt z dłonią gracza. Uderzenie Polki było więc "nielegalne", "zakazane", ale za to efektowne i spektakularne, a nawet "ikoniczne". Po całej akcji publiczność ożywiła się natychmiastowo, reagując oklaskami na niecodzienne wyczyny reprezentantki "Biało-Czerwonych". Obie tenisistki po wszystkim wymieniły pod siatką kilka uśmiechów. Z pewnością takiego z takiego zagrania dumny byłby Aleksandr Bublik, który znany jest z tego typu ekscesów na korcie.

W ćwierćfinale United Cup Polska zagra z Australią, czyli gospodarzem turnieju.

