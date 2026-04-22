Świątek przyznała się do tego publicznie. "Nie umiem", to nie był koniec

Iga Świątek to postać, której wcale nie trzeba nikomu przedstawiać. Pochodząca z Raszyna tenisistka to triumfatorka sześciu wielkoszlemowych turniejów, zwyciężczyni kończącego sezon turnieju WTA Finals 2023, a także brązowa medalistka letnich igrzysk olimpijskich z Paryża w grze pojedynczej. 24-latka była również liderką światowego rankingu kobiecego tenisa od kwietnia 2022 roku do września 2023 roku i ponownie od listopada 2023 roku do października 2024 roku.

W ostanim czasie w życiu zawodowym Świątek doszło do wielu zmian. Zakończyła ona współpracę z Wimem Fissettem, a sezon na mączce Iga Świątek rozpoczęła już u boku nowego szkoleniowca. Wybór padł na byłego trenera Rafaela Nadala, Francisco Roiga. Już po pierwszych wspólnych sesjach na korcie dało się zauważyć ogromny uśmiech na twarzy naszej tenisistki, a ona sama w rozmowie z mediami przyznała, że treningi w akademii Nadala z legendą męskiego tenisa i jego byłym szkoleniowcem bardzo jej pomogły. Obecnie 24-latka przebywa w stolicy Hiszpanii, gdzie walczyć będzie o końcowe trofeum podczas turnieju Mutua Madrid Open. Jej pierwszą rywalką będzie Ukrainka Darija Snihur. Zanim jednak Polka rozpoczęła zmagania, postanowiła podzielić się z kibicami nietypowym nagraniem.

W związku ze swoim wyzwaniem czytelniczym Iga Świątek zamieściła na swoim profilu na Instagramie wideo, na którym zamieściła recenzję przeczytanej niedawno książki. Przy okazji zdecydowała się otworzyć na temat... swoich upodobań kulinarnych. Polka już wcześniej powtarzała, że w kuchni nie radzi sobie najlepiej i wielkim ułatwieniem jest dla niej jedzenie przygotowanych przez kogoś innego posiłków. Tym razem jednak chwyciła za kuchenny nóż i pokazała kibicom, jak przygotować jej ulubione śniadanie.

"Ja totalnie nie umiem gotować. (...) pokażę wam dzisiaj jak robię śniadanie, bo w sumie to jest jedyne, co potrafię. Jedno z moich ulubionych śniadań to jest bajgiel z jajkiem i bekonem i z awokado, ale niestety nie mam bajgla, dlatego dzisiaj to będzie po prostu kanapka" - zapowiedziała na starcie.

Tenisistka pokazała krok po kroku, jak przygotowuje danie. Tost z chleba posmarowała masłem, na to wylądowała szynka, jajko sadzone, smażony bekon, pomidory oraz sałata. Kanapkę zamknęła drugim kawałkiem chleba posmarowanym awokado. Na talerzu znalazło się jeszcze drugie jajko sadzone oraz pasta z twarogu z rzodkiewką.

Rozwiń

Iga Świątek Aaron Favila East News

Iga Świątek CHARLY TRIBALLEAU AFP

Iga Świątek AFP

