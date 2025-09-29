Świątek przyszła na konferencję. Nagle zaczęła mówić o polskich kibicach

0 - tyle gemów w starciu z Igą Świątek w 1/16 finału pekińskiego "tysięcznika" udało się ugrać Camili Osorio. Kolumbijka walczyła dzielnie, jednak to nasza reprezentantka była górą. Niestety spotkanie skończyło się na jednej partii. Dlaczego?

Przeciwniczka mistrzyni Wimbledonu zmagała się z problemami zdrowotnymi. Pomimo interwencji lekarzy nie zdołała powrócić na kort, aby rywalizować w drugim secie. "Nie w taki sposób chcesz awansować do kolejnej rundy. Przykro mi, Camila Osorio. Mam nadzieję, że szybko wrócisz do zdrowia" - zwróciła się do rywalki Świątek w mediach społecznościowych.

Osaka pokonuje Kasatkinę w trzeciej rundzie US Open AP © 2025 Associated Press

Świątek opowiedziała o chińskich kibicach. Nie zabrakło porównania do fanów z Polski

Po wykonaniu pracy na korcie przyszedł czas na inne obowiązki. Zaraz po wygranej Polka udała się do chińskich kibiców. Zrobiła dziesiątki zdjęć oraz rozdała mnóstwo autografów. Na konferencji prasowej jeden z dziennikarzy powiedział, że było ich aż sto. Miejscowi fani byli zachwyceni postawą 24-latki, która kolejny raz pokazała, że potrafi okazać im szacunek i wdzięczność.

W końcu Świątek została zapytana, co odróżnia tutejszych kibiców od fanów z innych zakątków świata. - Na pewno różnic jest wiele. Czuję, że tutaj są o wiele bardziej entuzjastyczni i, powiedzmy, pozytywnie nastawieni. Wspierają cię bez względu na to, co się dzieje. Nawet jeśli powiesz: Okej, muszę iść, nadal krzyczą do ciebie pozytywnerzeczy, co czasami nie zdarza się w innych krajach - rozpoczęła.

Następnie sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa pokusiła się o porównanie do swoich sympatyków z... Polski. Jak jej rodacy wypadli na tle Chińczyków? - Ogólnie wsparcie jest niesamowite. Myślę, że to największe, jakie dostaję w całym tourze. No może poza Polską. Ale nie gram tam turniejów. Nie wiem dlaczego, ale ludzie są naprawdę mili. Doceniam to - podsumowała.

Pojedynek o ćwierćfinał WTA 1000 Pekin Iga Świątek stoczy z Emmą Navarro, którą w przeszłości pokonywała dwukrotnie. Relacja na żywo w Interii Sport.

Iga Świątek jedną z faworytek turnieju WTA 1000 w Pekinie Elsa AFP

Iga Świątek zna smak zwycięstwa w turnieju w Pekinie Pedro PARDO AFP

Iga Świątek za nieco ponad dwa miesiące rozpocznie grę w United Cup i... w zdecydowanych słowach zachęca do kibicowania Polsce w tych rozgrywkach ANGELA WEISS / AFP - x.com/UnitedCupTennis AFP