Świątek przypieczętowała sukces, pokaz siły w absurdalnych warunkach. Czeka nas wielka bitwa o finał

Po długim nocnym oczekiwaniu doczekaliśmy się wreszcie na mecz Igi Świątek. Rywalką Polki w ostatnim meczu grupowym była Ons Jabeur, która potrzebowała wygranej w dwóch setach, by awansować do półfinału. Raszynianka nie pozwoliła rywalce na osiągnięcie sukcesu i pewnie pokonała Tunezyjkę 6:1, 6:2. Tym samym zajęła pierwsze miejsce w grupie Chetumal i w półfinale zmierzy się z Aryną Sabalenką. To może być starcie, które zdecyduje o losach numeru jeden na koniec sezonu.