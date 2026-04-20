Świątek przyleciała do Madrytu i nie wytrzymała. Musiała się pochwalić

Na madryckim turnieju po nieobecności w Stuttgarcie pojawi się także Aryna Sabalenka. Białorusinka w ubiegłym roku w finale pokonała Coco Gauff i będzie bronić nie tylko swoich zdobyczy punktowych, ale także tytułu. Dla Świątek będzie to próba pokonania bariery półfinału, do którego dotarła w 2025 roku.

Iga Świątek już w Madrycie

Sezon na kortach ziemnych rozpoczął się w pełni. W Stuttgarcie górą nad pozostałymi zawodniczkami była Jelena Rybakina, która wygrała swoje kolejne Porsche, pokonując w finale Karolinę Muchovą. Iga Świątek zakończyła walkę w turnieju na ćwierćfinale - przegrała w nim z Mirrą Andriejewą.

Teraz Polka zameldowała się już w Madrycie. W ubiegłym roku dotarła do półfinału tego turnieju i z pewnością ma chrapkę na więcej. Po turnieju w Stuttgarcie wyjaśniła, że potrzebuje po prostu więcej wygranych meczów, a reszta przyjdzie sama. Od niedawna w osiągnięciu tego celu pomaga jej trener Francisco Roig.

Iga Świątek musiała się pochwalić

Świątek po przybyciu do Hiszpanii szybko zameldowała się na kortach w stolicy kraju. Pokazała, jak trenuje, a potem postanowiła skorzystać z okazji i wybrać się na miasto, póki wciąż ma na to czas. W jednej z restauracji postanowiła zamówić posiłek, którym od razu pochwaliła się na Instagramie.

Z menu wybrała danie z ośmiornicą. W Polsce jest to nieczęsty przysmak. To właśnie zdjęciem dania postanowiła oficjalnie przywitać się z miastem, podpisując je "Cześć Madryt". Pierwszy mecz rozegra najpewniej we czwartek, 23 kwietnia. Wciąż czeka na swoją rywalkę.

Iga Świątek przywitała się z Madrytem

