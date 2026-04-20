Świątek przyleciała do Madrytu i nie wytrzymała. Musiała się pochwalić
Iga Świątek po turnieju w Stuttgarcie i pierwszych meczach pod wodzą nowego trenera, Francisco Roiga, pojechała do Madrytu, by tam przygotowywać się do nadchodzącego turnieju. Nie samym tenisem żyje jednak polska gwiazda. Pokazała zdjęcie, na którym pochwaliła się swoim pierwszym madryckim "podbojem". Trudno jej się dziwić.
Na madryckim turnieju po nieobecności w Stuttgarcie pojawi się także Aryna Sabalenka. Białorusinka w ubiegłym roku w finale pokonała Coco Gauff i będzie bronić nie tylko swoich zdobyczy punktowych, ale także tytułu. Dla Świątek będzie to próba pokonania bariery półfinału, do którego dotarła w 2025 roku.
Iga Świątek już w Madrycie
Sezon na kortach ziemnych rozpoczął się w pełni. W Stuttgarcie górą nad pozostałymi zawodniczkami była Jelena Rybakina, która wygrała swoje kolejne Porsche, pokonując w finale Karolinę Muchovą. Iga Świątek zakończyła walkę w turnieju na ćwierćfinale - przegrała w nim z Mirrą Andriejewą.
Teraz Polka zameldowała się już w Madrycie. W ubiegłym roku dotarła do półfinału tego turnieju i z pewnością ma chrapkę na więcej. Po turnieju w Stuttgarcie wyjaśniła, że potrzebuje po prostu więcej wygranych meczów, a reszta przyjdzie sama. Od niedawna w osiągnięciu tego celu pomaga jej trener Francisco Roig.
Iga Świątek musiała się pochwalić
Świątek po przybyciu do Hiszpanii szybko zameldowała się na kortach w stolicy kraju. Pokazała, jak trenuje, a potem postanowiła skorzystać z okazji i wybrać się na miasto, póki wciąż ma na to czas. W jednej z restauracji postanowiła zamówić posiłek, którym od razu pochwaliła się na Instagramie.
Z menu wybrała danie z ośmiornicą. W Polsce jest to nieczęsty przysmak. To właśnie zdjęciem dania postanowiła oficjalnie przywitać się z miastem, podpisując je "Cześć Madryt". Pierwszy mecz rozegra najpewniej we czwartek, 23 kwietnia. Wciąż czeka na swoją rywalkę.