Świątek "przyłapana" za kulisami. Puściły jej emocje na oczach Hurkacza

Iga Świątek i Hubert Hurkacz wygrali swoje mecze przeciwko reprezentacji Niemiec w fazie grupowej United Cup 2026. Wiceliderka rankingu WTA zapewniła fanom prawdziwy emocjonalny rollercoaster, przegrywając pierwszego seta 3:6 i słabiej rozpoczynając drugiego. Ostatecznie zdołała odwrócić losy meczu, zwyciężając 3:6, 6:3, 6:4. Wcześniej Hurkacz zadziwił formą tenisowy świat. Wrócił na kort po siedmiu miesiącach przerwy i odprawił z kwitkiem faworyta Alexandra Zvereva, 3. zawodnika rankingu ATP (6:3, 6:4).

Po zakończeniu obu spotkań sztab szkoleniowy z kapitanem Mateuszem Terczyńskim na czele podjął decyzję, by do miksta przeciwko parze Siegemund-Zverev oddelegować Katarzynę Kawę i Jana Zielińskiego. Emocje zagwarantowane przez ten duet mocno udzieliły się kibicom i przebywającej za kulisami Świątek.

Niesamowite zagranie Kawy na United Cup. Reakcja Świątek mówi sama za siebie

Kawa i Zieliński świetnie weszli w mecz United Cup 2026, pokonując w pierwszym secie niemiecką parę 7:6. Zwłaszcza jedno z zagrań Polki zrobiło wrażenie na kibicach na trybunach i przed telewizorami. Chodzi o spektakularnego winnera, którym zdobyła cenne punkty. Realizator pokazał, jak na akcję zareagowała Iga Świątek. Na nagraniu widać, że w tamtym momencie przebywała za kulisami u boku Huberta Hurkacza. Kiedy zobaczyła, co jej koleżanka z kadry wyczynia na korcie, emocje puściły i aż złapała się za głowę.

Po trzech wygranych meczach z Niemcami na reprezentację Polski czeka dosłownie chwila wytchnienia. Na 7 stycznia zaplanowano bowiem drugą serię w ramach fazy grupowej. Tym razem rywalami biało-czerwonej kadry będzie Holandia. Na początek starcie Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor (00.30 czasu polskiego). Potem na kort wyjdzie Iga Świątek, która zmierzy się z Suzan Lamens. Całość zamknie mikst.

Znane są już także daty kolejnych meczów w ramach United Cup 2026. Ćwierćfinały odbędą się w dniach 8-9 stycznia, półfinał 10 stycznia, a finał 11 stycznia. Dalej od razu rusza Australian Open (12 stycznia - 1 lutego). To dla Świątek szczególnie ważne zawody. Wszak tylko zwycięstwa w Melbourne brakuje jej do skompletowania Karierowego Wielkiego Szlema.

