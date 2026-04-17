Iga Świątek niedawno zakończyła prawie miesięczną przerwę w startach w zawodowym tourze. Raszyniankę po raz ostatni na korcie polscy kibice obserwowali podczas turnieju rangi WTA 1000 w Miami. Byliśmy wówczas świadkami "polskiego" pojedynku, który zakończył się w niespodziewany sposób. Magda Linette finalnie odrobiła straty z pierwszej partii i w trzech setach rozprawiła się z wyżej notowaną rodaczką.

Po tej klęsce Świątek dokonała kluczowej zmiany. Z posadą jej trenera ostatecznie pożegnał się Wim Fissette. Belga zastąpił znany w tenisowym świecie Francisco Roig, który w swoim szkoleniowym CV ma współpracę m.in. z Rafaelem Nadalem oraz Emmą Raducanu.

Polska tenisistka ostatnie dni spędziła na Majorce, gdzie szlifowała swój warsztat pod okiem nowego trenera. Pierwszym testem nowej współpracy była środowa potyczka w Stuttgarcie. W ramach drugiej rundy turnieju WTA 500 Świątek bez większych problemów pokonała 6:2, 6:3 reprezentantkę gospodarzy Laurę Siegemund.

Świątek "przyłapana" za kierownicą Porsche. Dała prawdziwy popis

W ćwierćfinale turnieju w Stuttgarcie Świątek już w piątek zmierzy się z Mirrą Andirejewą. Notowana na 9. miejscu w rankingu WTA Rosjanka w Niemczech rozegrała już dwa spotkania. W pierwszej rundzie po wyrównanej walce pokonała w trzech setach Jelenę Ostapenko. Andriejewej łatwiej przyszła wygrana w kolejnej fazie, gdy w dwóch setach okazała się lepsza od Alyson Parks z USA.

Świątek w przeszłości dwukrotnie wygrywała cały turniej w Stuttgarcie. W latach 2022-2023 Raszynianka bez większych problemów potrafiła pokonać Arynę Sabalenką, aktualną liderkę światowego rankingu. Za każdym razem w ręce polskiej tenisistki wpadało luksusowe Porsche, które tradycyjnie jest nagrodą dla triumfatorki turnieju przekazywaną przez sponsora tytularnego zmagań. W tym roku w puli nagród jest żółty Porsche 911 Carrera S Cabriolet o wartości ponad 800 tysięcy złotych.

Przed meczem z Rosjanką w mediach społecznościowych opublikowano krótki klip, w którym Świątek za kierownicą Porsche pokazuje pełnię swoich umiejętności. Polka wzięła udział w "Porsche Driving Challenge", w ramach którego zasiadła za kółkiem luksusowego kabrioletu i zademonstrowała krótki slalom, bez większych problemów mijając trzy ustawione obok siebie chorągiewki.

Mecz Igi Świątek z Mirrą Andriejewą zostanie rozegrany w piątek 17 kwietnia, nie przed godziną 17:00. Relacja "na żywo" będzie dostępna w serwisie Interia Sport. Triumfatorka tego starcia w półfinale zmierzy się z lepszą z pary Jelena Rybakina - Leylah Fernandez.

