Świątek przyłapana. Jest reakcja Australian Open. Tak nazwali Polkę

Zeszłoroczny Wimbledon był turniejem pamiętnym z wielu względów. Oczywiście tym najważniejszym był dość niespodziewany triumf Igi Świątek, która w wielkoszlemowym finale rozbiła 6:0, 6:0 Amerykankę Amandą Anisimovą. Polka błysnęła jednak w Londynie nie tylko swoją spektakularną grą.

Spore poruszenie wywołały kwestie kulinarne. Nasza wiceliderka rankingu WTA zaskoczyła bowiem cały świat swoim przepisem na makaron z truskawkami, o którym wspomniała wygranym meczu z Danielle Collins.

Głośnych echem odbiły się jednak także jej słowa po zwycięstwie z Poliną Kudiermietową w pierwszej rundzie londyńskich zmagań. Iga Świątek została bowiem wówczas zapytana o "podkradanie" wimbledońskich ręczników.

- Ile wimbledońskich ręczników włożyłaś właśnie do swojej torby? Nie wiem, jak dużą szafę masz w domu, ale spakowałaś ich chyba z sześć - została zagadnięta polska tenisistka.

A 24-latka nie dała się zbić z tropu i roześmiana odpowiedziała:

To temat, na który nikt nigdy nie rozmawia. Kochamy te ręczniki, wiesz? Mam około 10 znajomych i 10 bliskich, którzy chcieliby ręczniki. Przepraszam, nie wiem, czy mogę to robić, więc...

I tak kwestia ręczników stała się wręcz "wimbledońskim memem". A gdy wydawało się, że jest on już tylko przeszłością... temat powrócił podczas tegorocznego Australian Open.

Australian Open. Iga Świątek znów w akcji. "Złodziejka ręczników"

Organizatorzy turnieju w Melborune zamieścili w mediach społecznościowych wideo z Igą Świątek w roli głównej, na którym to Polka... kolekcjonuje napotkane na swojej drodze ręczniki.

Nagraniu towarzyszy kontekstowa piosenka z animowanego serialu "Pokemon", mówiąca o tym, by "złapać je wszystkie".

Zresztą w podobne tony przedstawiciele Australian Open uderzyli w opisie zamieszczonym nad postem, nazywając Igę Świątek w... dość osobliwy sposób.

Muszę zebrać je wszystkie. Iga Świątek aka. "Złodziejka Ręczników" grasuje w Melbourne

Pozostaje mieć nadzieję, że tradycja zostanie zachowana i tym razem zbieranie ręczników także "przyniesie szczęście" Idze Świątek, prowadząc ją do ostatniego brakującego w jej gablocie tytułu Wielkiego Szlema.

By walczyć o końcowy triumf, 24-latka musi jednak najpierw pokonać w środowym ćwierćfinale Jelenę Rybakinę.

Iga Świątek AKPA

Iga Świątek Rex Features/East News via ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport