Świątek przyłapana. Jest reakcja Australian Open. Tak nazwali Polkę
Iga Świątek jest już wśród ośmiu najlepszych zawodniczek tegorocznego Australian Open. Polka ma jednak apetyt na więcej, ale by pozostać w grze musi w środę pokonać Jelenę Rybakinę. Organizatorzy imprezy w Melbourne pokazali jednak także co dzieje się za kulisami zmagań na korcie, przedstawiając... naszą tenisistkę w akcji. Została ona "przyłapana na gorącym uczynku", a przy tym nazwana w osobliwy sposób przez Australijczyków.
Zeszłoroczny Wimbledon był turniejem pamiętnym z wielu względów. Oczywiście tym najważniejszym był dość niespodziewany triumf Igi Świątek, która w wielkoszlemowym finale rozbiła 6:0, 6:0 Amerykankę Amandą Anisimovą. Polka błysnęła jednak w Londynie nie tylko swoją spektakularną grą.
Spore poruszenie wywołały kwestie kulinarne. Nasza wiceliderka rankingu WTA zaskoczyła bowiem cały świat swoim przepisem na makaron z truskawkami, o którym wspomniała wygranym meczu z Danielle Collins.
Głośnych echem odbiły się jednak także jej słowa po zwycięstwie z Poliną Kudiermietową w pierwszej rundzie londyńskich zmagań. Iga Świątek została bowiem wówczas zapytana o "podkradanie" wimbledońskich ręczników.
- Ile wimbledońskich ręczników włożyłaś właśnie do swojej torby? Nie wiem, jak dużą szafę masz w domu, ale spakowałaś ich chyba z sześć - została zagadnięta polska tenisistka.
A 24-latka nie dała się zbić z tropu i roześmiana odpowiedziała:
To temat, na który nikt nigdy nie rozmawia. Kochamy te ręczniki, wiesz? Mam około 10 znajomych i 10 bliskich, którzy chcieliby ręczniki. Przepraszam, nie wiem, czy mogę to robić, więc...
I tak kwestia ręczników stała się wręcz "wimbledońskim memem". A gdy wydawało się, że jest on już tylko przeszłością... temat powrócił podczas tegorocznego Australian Open.
Australian Open. Iga Świątek znów w akcji. "Złodziejka ręczników"
Organizatorzy turnieju w Melborune zamieścili w mediach społecznościowych wideo z Igą Świątek w roli głównej, na którym to Polka... kolekcjonuje napotkane na swojej drodze ręczniki.
Nagraniu towarzyszy kontekstowa piosenka z animowanego serialu "Pokemon", mówiąca o tym, by "złapać je wszystkie".
Zresztą w podobne tony przedstawiciele Australian Open uderzyli w opisie zamieszczonym nad postem, nazywając Igę Świątek w... dość osobliwy sposób.
Muszę zebrać je wszystkie. Iga Świątek aka. "Złodziejka Ręczników" grasuje w Melbourne
Pozostaje mieć nadzieję, że tradycja zostanie zachowana i tym razem zbieranie ręczników także "przyniesie szczęście" Idze Świątek, prowadząc ją do ostatniego brakującego w jej gablocie tytułu Wielkiego Szlema.
By walczyć o końcowy triumf, 24-latka musi jednak najpierw pokonać w środowym ćwierćfinale Jelenę Rybakinę.