Świątek przyłapana. Jest reakcja Australian Open. Tak nazwali Polkę

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Iga Świątek jest już wśród ośmiu najlepszych zawodniczek tegorocznego Australian Open. Polka ma jednak apetyt na więcej, ale by pozostać w grze musi w środę pokonać Jelenę Rybakinę. Organizatorzy imprezy w Melbourne pokazali jednak także co dzieje się za kulisami zmagań na korcie, przedstawiając... naszą tenisistkę w akcji. Została ona "przyłapana na gorącym uczynku", a przy tym nazwana w osobliwy sposób przez Australijczyków.

Zawodniczka tenisa siedzi na ławce w przerwie meczu, trzyma ręcznik oraz owoc energetyczny. Ubrana jest w strój sportowy, na głowie ma czapkę. W lewym górnym rogu okrągłe powiększenie pokazuje ten sam moment z inną miną.
Iga Świątek walczy o triumf w Australian OpenNurPhoto / NurPhoto via AFP / Instagram @AustralianOpenAFP

Zeszłoroczny Wimbledon był turniejem pamiętnym z wielu względów. Oczywiście tym najważniejszym był dość niespodziewany triumf Igi Świątek, która w wielkoszlemowym finale rozbiła 6:0, 6:0 Amerykankę Amandą Anisimovą. Polka błysnęła jednak w Londynie nie tylko swoją spektakularną grą.

Spore poruszenie wywołały kwestie kulinarne. Nasza wiceliderka rankingu WTA zaskoczyła bowiem cały świat swoim przepisem na makaron z truskawkami, o którym wspomniała wygranym meczu z Danielle Collins.

Głośnych echem odbiły się jednak także jej słowa po zwycięstwie z Poliną Kudiermietową w pierwszej rundzie londyńskich zmagań. Iga Świątek została bowiem wówczas zapytana o "podkradanie" wimbledońskich ręczników.

- Ile wimbledońskich ręczników włożyłaś właśnie do swojej torby? Nie wiem, jak dużą szafę masz w domu, ale spakowałaś ich chyba z sześć - została zagadnięta polska tenisistka.

A 24-latka nie dała się zbić z tropu i roześmiana odpowiedziała:

To temat, na który nikt nigdy nie rozmawia. Kochamy te ręczniki, wiesz? Mam około 10 znajomych i 10 bliskich, którzy chcieliby ręczniki. Przepraszam, nie wiem, czy mogę to robić, więc...

I tak kwestia ręczników stała się wręcz "wimbledońskim memem". A gdy wydawało się, że jest on już tylko przeszłością... temat powrócił podczas tegorocznego Australian Open.

    Australian Open. Iga Świątek znów w akcji. "Złodziejka ręczników"

    Organizatorzy turnieju w Melborune zamieścili w mediach społecznościowych wideo z Igą Świątek w roli głównej, na którym to Polka... kolekcjonuje napotkane na swojej drodze ręczniki.

    Nagraniu towarzyszy kontekstowa piosenka z animowanego serialu "Pokemon", mówiąca o tym, by "złapać je wszystkie".

    Zresztą w podobne tony przedstawiciele Australian Open uderzyli w opisie zamieszczonym nad postem, nazywając Igę Świątek w... dość osobliwy sposób.

    Muszę zebrać je wszystkie. Iga Świątek aka. "Złodziejka Ręczników" grasuje w Melbourne
    czytamy w opisie nagrania

    Pozostaje mieć nadzieję, że tradycja zostanie zachowana i tym razem zbieranie ręczników także "przyniesie szczęście" Idze Świątek, prowadząc ją do ostatniego brakującego w jej gablocie tytułu Wielkiego Szlema.

    By walczyć o końcowy triumf, 24-latka musi jednak najpierw pokonać w środowym ćwierćfinale Jelenę Rybakinę.

