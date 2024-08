Iga Świątek w tym sezonie idzie jak burza. Choć do tej pory wygrała "tylko" jeden turniej wielkoszlemowy, nie można powiedzieć, że Polka zawodzi w ważnych wydarzeniach. Jej osiągnięcia z turniejów WTA rangi 1000 mówią same za siebie. Liderka rankingu już teraz pobiła swój rekord zwycięstw w sezonie. Teraz ma szansę na to, aby go wyśrubować, a może nawet dogonić legendarną Serenę Williams.