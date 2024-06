Świątek przeszła do historii. Pomogła jej Sabalenka, ponad dekada czekania

Tegoroczny Roland Garros dopiero na dobre zaczyna się rozkręcać, a już przeszedł do historii. Mowa o kobiecym turnieju, w którym jak na razie dobrze radzą sobie najwyżej rozstawione tenisistki. Cztery czołowe zawodniczki rankingu niebawem zagrają z niżej notowanymi rywalkami o ćwierćfinał, co w przeszłości wcale nie bywało takie oczywiste. Jak się okazuje, tego typu sytuacja ma miejsce po raz pierwszy od ponad dekady. To też zasługa naszej Igi Świątek.