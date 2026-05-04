Za Igą Świątek słodko-gorzkie rozpoczęcie sezonu na mączce. Siedmiokrotna mistrzyni wielkoszlemowa po zakończeniu współpracy z Wimem Fissettem i zatrudnieniu Francisco Roiga zameldowała się w Stuttgarcie, gdzie odbywał się turniej rangi WTA 500. Niestety zmagania Polka zakończyła już na etapie ćwierćfinału, w którym musiała uznać wyższość niżej notowanej Rosjanki Mirry Andriejewej.

Po zaledwie dwóch meczach Raszynianka zakończyła swój udział również w turnieju w Madrycie. W 1/16 finału w trakcie starcia z Amerykanką Ann Li Polka musiała skreczować z powodu problemów ze zdrowiem. Wkrótce potem nadała komunikat, że czuje się lepiej, jednak do rywalizacji nie mogła już wrócić.

Przed naszą reprezentantką kolejna szansa na trofeum - na początku maja rozpoczął się bowiem turniej rangi WTA 1000 w Rzymie, a więc impreza, w której Świątek triumfowała w przeszłości trzykrotnie. Było to w latach 2021, 2022 i 2024.

Iga Świątek zabrała głos przed rozpoczęciem zmagań w Rzymie.

Zanim oficjalnie rozpoczęto zmagania na rzymskich kortach, na Piazza del Popolo odbyła się ceremonia losowania drabinki. Na tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć Igi Świątek, która na miejscu zameldowała się w modnej stylizacji - ciemnej kurtce z jasnym kołnierzem w kolorze ecru, białej koszulce i jasnych spodniach, do których dobrała okulary przeciwsłoneczne marki Lapima.

Już po poznaniu układu drabinki Iga Świątek zabrała głos za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Witaj, Rzymie! Cieszę się, że mogę wrócić na kort, pracować z teamem. Podobała mi się dzisiejsza ceremonia losowania drabinki - co za miejsce. Do zobaczenia w czwartek" - napisała krótko na swoim profilu na Instagramie.

Na turnieju w Rzymie rozstawiona z numerem czwartym Iga Świątek w pierwszej rundzie otrzymała wolny los. Walkę o końcowe trofeum Polka rozpocznie od drugiej rundy i starcia z triumfatorką spotkania Catherine McNally - Daria Kasatkina. Poczynania wszystkich reprezentantów Polski we Włoszech śledzić można na bieżąco na stronie Interii Sport.

