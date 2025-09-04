Świątek przemówiła po porażce na US Open. Zwróciła uwagę na jedną rzecz

Bardzo długo na ćwierćfinałowy pojedynek Igi Świątek w US Open czekać musieli polscy kibice. Mecz pierwotnie zaplanowany przez organizatorów na co najmniej godzinę 19:30 finalnie wystartował już po 22:00 polskiego czasu. Wszystkiemu winne było przeciągnięte spotkanie Felix Auger-Aliassime - Alex de Minaur.

Iga Świątek po raz trzeci w karierze dotarła do najlepszej "ósemki" zawodniczek nowojorskiego turnieju wielkoszlemowego. Podobny wynik osiągnęła przed rokiem, wtedy musiała uznać wyższość Amerykanki Jessiki Peguli. Tym razem Polka również musiała rywalizować z reprezentantką gospodarzy. Rywalką Świątek w walce o półfinał była Amanda Anisimova, którą podczas niedawnego finału Wimbledonu Polska rozbiła 6:0, 6:0.

Już po pierwszy gemie polscy kibice mogli mieć skojarzenia z Wimbledonu. Świątek udało się już na starcie rywalizacji przełamać serwis Anisimovej. Przewagi nie udało się utrzymać, bo po chwili Amerykanka odpowiedziała tym samym. W kolejnych gemach obie tenisistki szły łeb w łeb, aż do dziesiątego gema pierwszego seta. Wówczas Anisimova potwierdziła swoją dominację na korcie, przełamując Igę i wygrywając pierwszego seta 6:4.

Po pierwszej partii Iga skorzystała z przysługującej zawodnikom przerwy na wyjście do toalety. Po powrocie na arenę sytuacja się powtórzyła. Iga przełamała Anisimovą, a po chwili "przyklepała" przewagę triumfując przy własnym serwisie. Przewaga Polki nie utrzymała się zbyt długo, Anisimova przy najbliższej możliwej okazji odrobiła straty i wyrównała stan drugiej partii. Amerykanka w końcówce wrzuciła wyższy bieg i wykorzystała błędy Świątek, m.in. w polu serwisowym. Przełom nastąpił w ósmym gemie zakończonym przełamaniem. Po chwili Anisimova serwowała po zwycięstwo. Dwie piłki meczowe Świątek udało się obronić, lecz w decydującej chwili nie była w stanie sięgnąć piłki odbitej po taśmie po zagraniu Anisimovej.

Świątek w starciu z Anisimovą zawiódł serwis. "Nie wiem za bardzo, co mogłam zrobić"

Iga Świątek przegrała z Amandą Anisimovą 4:6, 3:6 i po raz drugi w karierze zakończyła swój udział na US Open na etapie ćwierćfinału. W pomeczowej rozmowie dla Eurosportu Raszynianka przeanalizowała zakończony mecz oraz podkreśliła dużą jakość rywalki.

- Myślę, że była szansa na to, bym ją przełamała na początku pierwszego seta. Ale z drugiej strony nie zrobiłam jakichś błędów, które ogromne żałuje i wiem, że były kardynalnymi błędami. Gemy były wyrównane i akurat ona mnie "zbrejkowała", gdy miała okazję. Faktycznie zagrała bardzo dobrze i bez dwóch zdań widać, że jest pewna swoich uderzeń i dobrze gra. Na pewno był to wyrównany mecz, ale nie powiedziałabym, że mam pretensje - oceniła Polka podczas rozmowy z Eurosportem.

Sporo uwagi poświęcono serwisowi, który tego dnia nie był najlepszym elementem w grze Świątek. Sama Polka wskazywała na to jeszcze w trakcie meczu podczas krótkiej pogadanki ze swoim sztabem szkoleniowym. Po spotkaniu krótko oceniła swoją postawę w tym elemencie.

- Myślę, że jakbym lepiej serwowała, to miałabym szansę też grać dobrze, ale po prostu to, co dzisiaj zagrałam, nie wystarczyło. Podchodząc do tego serwisu, za każdym razem staram się przypilnować dobrej techniki, poprawić to, co nie wyszło poprzednim razem. Serwis jest skomplikowanym uderzeniem. Może miałam wolniejszą rękę, może wychodziłam niżej z nóg niż w poprzednich dniach. Ciężko mi to teraz ocenić. Nie mam do siebie pretensji, chociaż wiadomo, że chciałabym lepiej serwować. Nie wiem za bardzo, co mogłam zrobić, by to osiągnąć - Świątek jasno oceniła swoją postawę w meczu z Anisimovą.

Iga Świątek wyjeżdża z Nowego Jorku i ma chwilę na regenerację przed azjatycką częścią Touru. Polska zawodniczka znajduje się na liście uczestników turnieju WTA 500 w Seulu, gdzie przed rokiem nie udało jej się wystąpić. - Trzeba wrócić do domu, zregenerować się i przygotować się do kolejnych turniejów - tymi słowami Świątek zakończyła rozmowę z dziennikarzem Eurosportu.

Iga Świątek odpada z US Open! Anisimova i Auger-Aliassime w półfinale [Day 11] AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek ISHIKA SAMANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Amanda Anisimova TIMOTHY A. CLARY AFP

Arthur Ashe Stadium, główna arena zmagań w US Open. To tu w finale debla zabraknie pary numer 1 CHARLY TRIBALLEAU AFP