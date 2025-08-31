Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek przemówiła po nocnym triumfie w US Open. "Nie mam nic do stracenia"

Bartłomiej Wrzesiński

Iga Świątek kontynuuje zwycięski marsz podczas tegorocznego US Open. Minionej nocy polska tenisistka miała sporo problemów, lecz finalnie zdołała pokonać Rosjankę Annę Kalinską i wywalczyła awans do czwartej rundy nowojorskiego turnieju wielkoszlemowego. Tuż po zakończeniu spotkania zwróciła uwagę na aspekty, które początkowo sprawiały jej problemy. Raszynianka poruszyła również temat gry podczas sesji wieczornej.

Iga Świątek po wygranej z Anną Kalinską awansowała do czwartej rundy US Open
Iga Świątek po wygranej z Anną Kalinską awansowała do czwartej rundy US OpenCHARLY TRIBALLEAU AFP

Noc z soboty na niedzielę przyniosła kolejne emocje na kortach US Open. Iga Świątek w trzeciej rundzie nowojorskiego turnieju wielkoszlemowego mierzyła się z Rosjanką Anną Kalinską. Rozstawiona z numerem "29" przeciwniczka na początku spotkania zaskoczyła Polkę, przez co ta musiała wychodzić z nie lada opresji.

Po dwóch pierwszych wyrównanych gemach tenisistki obroniły swój serwis. Chwilę później jednak Kalinska wrzuciła wyższy bieg i odskoczyła Świątek na prowadzenie 5:1. Wyraźnie widać było nerwy u Polki, były również problemy z serwisem - Raszynianka w krótkim odstępie czasu zanotowała dwa podwójne błędy serwisowe.

Kalinska miała prawo być na siebie wściekła. Przy jej prowadzeniu 5:3 Rosjanka miała cztery piłki setowe, lecz żadnej z nich nie wykorzystała. Świątek natomiast zwietrzyła swoją okazję i rozpoczęła wspaniały powrót do rywalizacji w premierowym secie. Polka finalnie doprowadziła do tie-breaka, w którym bardzo szybko odskoczyła Kalinskiej na prowadzenie 5:0, a całą pierwszą partię wygrywając do dwóch.

Drugiego seta Świątek rozpoczęła od przełamania przeciwniczki. Chwilę później przydarzył się jednak słabszy gem i Kalinska bardzo szybko odrobiła straty. I to na dłuższy moment był koniec znaczących odstępstw w tej partii. W dziewiątym gemie kolejny błąd Rosjanki wykorzystała Świątek i tuż przed końcem seta przełamała Kalinską. Takiej okazji Świątek nie mogła zmarnować - po chwili przy własnym podaniu wygrała drugiego seta, w całym meczu triumfując 7:6(2), 6:4.

Iga Świątek rywalizowała z Anną Kalinską o awans do czwartej rundy US Open
Iga Świątek

    "Poszłam na całość, bo co mogłam zrobić" - Iga Świątek po zwycięskim pojedynku z Anną Kalinską

    Powrót w pierwszym secie Świątek wyraźnie zaimponował Jamesowi Blake'owi, który tuż po zakończeniu meczu jeszcze na korcie rozmawiał z Polską tenisistką. Na pytanie jak tego dokonała, Świątek wypaliła "O boże, nie wiem". Po chwili jednak zdradziła swoje przemyślenia.

    - Ona grała świetnie, zagrywała wszystkie te ryzykowne piłki, jak w jej poprzednim meczu przeciwko mnie w Dubaju, więc chciałam popełniać jak najmniej błędów. Czułam, że grałam dobrze, ale nie byłam w stanie zagrać piłki kończącej. Chyba za długo zwlekałam, grałam za wolno. Wiedziałam, że nie jest źle, ale musze być bardziej solidna - Iga Świątek podkreśliła, że Kalinska stanowiła dla niej spore wyzwanie.

    Po fatalnym początku spotkania Świątek bardzo szybko zdołała odwrócić losy pierwszego seta i z sytuacji z pozoru straconej wyszła zwycięsko. Z wyniku 1:5 była w stanie obronić cztery setbole, wyrównać na 5:5, a w tie-breaku bardzo szybko zbudowała przewagę nie do odrobienia dla Rosjanki.

    Nie wiem jak, ale skoncentrowałam się na prostych rzeczach, piłka zaczęła trafiać w kort, a ona popełniała coraz więcej błędów i mecz był coraz bardziej wyrównany. Czułam, że nie mam nic do stracenia, bo przegrywałam przecież dość wyraźnie, więc po prostu poszłam na całość, bo co mogłam zrobić?
    Podsumowała ten mecz Iga Świątek jeszcze na korcie

      Po chwili w rozmowie z polskim Eurosportem Świątek skupiła się bardziej na technicznych aspektach spotkania.

      - Robiłam bardzo dużo błędów, zwłaszcza z bekhendu. Nie wiem, zazwyczaj bekhend mam solidny, więc myślę, że miałam nie taki timing jaki trzeba. Myślę, że z biegiem udało mi się dostosować do tego rytmu i zagrać kilka piłek w kort. Wzięłam też inną rakietę z mocniej naciągniętymi strunami i później zaczęło być tych błędów na szczęście trochę mniej - zdradziła po meczu Świątek.

      Paweł Kuwik z Eurosportu podczas rozmowy ze Świątek zwrócił uwagę na słabszy pierwszy serwis niż zazwyczaj - było to 43% skuteczności. Polka nie ukrywała, że ta kwestia nie była dla niej najistotniejsza. - Wydaje mi się, że w drugim secie złapałem odpowiednią technikę i trochę ryzykowałam tymi serwisami. Potem, gdy już czułam, że ona robi więcej błędów, to zaczęłam serwować bardziej w ciało żeby zagrać w kort. Serwowałam szybko i czasami te piłki wylatywały. Miałam wrażenie, że złapałam tą dobrą technikę i nie czułam, że taki był procent tego pierwszego serwisu, raczej po prostu staram się skupić, by zagrać z akcji jak najlepiej - skwitowała cały problem Świątek.

      Spotkanie z Kalinską była dla Świątek pierwszym meczem na US Open rozegranym w sesji wieczornej. Poprzednie dwa spotkania Polka rozgrywała w ciągu dnia, o porach znacznie korzystniejszych z perspektywy polskiego kibica.

      - Na US Open różnica pomiędzy night session i day session jest ogromna. Mecz wieczorny jest praktycznie takim show, jest o wiele głośniej, światła są bardzo intensywne, trzeba się do tego dostosować i trochę lepiej skupić - zdradziła Polka na zakończenie rozmowy z Eurosportem.

      W kolejnej rundzie Iga Świątek zmierzy się z kolejną Rosjanką. Przeciwniczką w drodze do ćwierćfinału US Open będzie Jekaterina Aleksandrowa. Rozstawiona z "13" tenisistka w ostatnim spotkaniu rozgromiła Niemkę Laurę Siegemund 6:0, 6:1.

      Iga Świątek i Aryna Sabalenka
      Iga Świątek

      Tennistka w sportowej koszulce i czapce z daszkiem unosi zaciśniętą pięść w geście zwycięstwa lub motywacji, skoncentrowana, na tle zamazanego napisu turniejowego.
      Iga Świątek rywalizowała z Anną Kalinską o awans do czwartej rundy US OpenMaddie MeyerAFP
      Kort tenisowy otoczony trybunami, pełnymi kibiców podczas dużego turnieju, zadaszona arena sportowa wypełniona widownią skupioną na meczu.
      Arthur Ashe Stadium, główna arena zmagań w US Open. To tu w finale debla zabraknie pary numer 1CHARLY TRIBALLEAU AFP

