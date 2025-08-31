Świątek przemówiła po nocnym triumfie w US Open. "Nie mam nic do stracenia"

Noc z soboty na niedzielę przyniosła kolejne emocje na kortach US Open. Iga Świątek w trzeciej rundzie nowojorskiego turnieju wielkoszlemowego mierzyła się z Rosjanką Anną Kalinską. Rozstawiona z numerem "29" przeciwniczka na początku spotkania zaskoczyła Polkę, przez co ta musiała wychodzić z nie lada opresji.

Po dwóch pierwszych wyrównanych gemach tenisistki obroniły swój serwis. Chwilę później jednak Kalinska wrzuciła wyższy bieg i odskoczyła Świątek na prowadzenie 5:1. Wyraźnie widać było nerwy u Polki, były również problemy z serwisem - Raszynianka w krótkim odstępie czasu zanotowała dwa podwójne błędy serwisowe.

Kalinska miała prawo być na siebie wściekła. Przy jej prowadzeniu 5:3 Rosjanka miała cztery piłki setowe, lecz żadnej z nich nie wykorzystała. Świątek natomiast zwietrzyła swoją okazję i rozpoczęła wspaniały powrót do rywalizacji w premierowym secie. Polka finalnie doprowadziła do tie-breaka, w którym bardzo szybko odskoczyła Kalinskiej na prowadzenie 5:0, a całą pierwszą partię wygrywając do dwóch.

Drugiego seta Świątek rozpoczęła od przełamania przeciwniczki. Chwilę później przydarzył się jednak słabszy gem i Kalinska bardzo szybko odrobiła straty. I to na dłuższy moment był koniec znaczących odstępstw w tej partii. W dziewiątym gemie kolejny błąd Rosjanki wykorzystała Świątek i tuż przed końcem seta przełamała Kalinską. Takiej okazji Świątek nie mogła zmarnować - po chwili przy własnym podaniu wygrała drugiego seta, w całym meczu triumfując 7:6(2), 6:4.

"Poszłam na całość, bo co mogłam zrobić" - Iga Świątek po zwycięskim pojedynku z Anną Kalinską

Powrót w pierwszym secie Świątek wyraźnie zaimponował Jamesowi Blake'owi, który tuż po zakończeniu meczu jeszcze na korcie rozmawiał z Polską tenisistką. Na pytanie jak tego dokonała, Świątek wypaliła "O boże, nie wiem". Po chwili jednak zdradziła swoje przemyślenia.

- Ona grała świetnie, zagrywała wszystkie te ryzykowne piłki, jak w jej poprzednim meczu przeciwko mnie w Dubaju, więc chciałam popełniać jak najmniej błędów. Czułam, że grałam dobrze, ale nie byłam w stanie zagrać piłki kończącej. Chyba za długo zwlekałam, grałam za wolno. Wiedziałam, że nie jest źle, ale musze być bardziej solidna - Iga Świątek podkreśliła, że Kalinska stanowiła dla niej spore wyzwanie.

Po fatalnym początku spotkania Świątek bardzo szybko zdołała odwrócić losy pierwszego seta i z sytuacji z pozoru straconej wyszła zwycięsko. Z wyniku 1:5 była w stanie obronić cztery setbole, wyrównać na 5:5, a w tie-breaku bardzo szybko zbudowała przewagę nie do odrobienia dla Rosjanki.

Nie wiem jak, ale skoncentrowałam się na prostych rzeczach, piłka zaczęła trafiać w kort, a ona popełniała coraz więcej błędów i mecz był coraz bardziej wyrównany. Czułam, że nie mam nic do stracenia, bo przegrywałam przecież dość wyraźnie, więc po prostu poszłam na całość, bo co mogłam zrobić?

Po chwili w rozmowie z polskim Eurosportem Świątek skupiła się bardziej na technicznych aspektach spotkania.

- Robiłam bardzo dużo błędów, zwłaszcza z bekhendu. Nie wiem, zazwyczaj bekhend mam solidny, więc myślę, że miałam nie taki timing jaki trzeba. Myślę, że z biegiem udało mi się dostosować do tego rytmu i zagrać kilka piłek w kort. Wzięłam też inną rakietę z mocniej naciągniętymi strunami i później zaczęło być tych błędów na szczęście trochę mniej - zdradziła po meczu Świątek.

Paweł Kuwik z Eurosportu podczas rozmowy ze Świątek zwrócił uwagę na słabszy pierwszy serwis niż zazwyczaj - było to 43% skuteczności. Polka nie ukrywała, że ta kwestia nie była dla niej najistotniejsza. - Wydaje mi się, że w drugim secie złapałem odpowiednią technikę i trochę ryzykowałam tymi serwisami. Potem, gdy już czułam, że ona robi więcej błędów, to zaczęłam serwować bardziej w ciało żeby zagrać w kort. Serwowałam szybko i czasami te piłki wylatywały. Miałam wrażenie, że złapałam tą dobrą technikę i nie czułam, że taki był procent tego pierwszego serwisu, raczej po prostu staram się skupić, by zagrać z akcji jak najlepiej - skwitowała cały problem Świątek.

Spotkanie z Kalinską była dla Świątek pierwszym meczem na US Open rozegranym w sesji wieczornej. Poprzednie dwa spotkania Polka rozgrywała w ciągu dnia, o porach znacznie korzystniejszych z perspektywy polskiego kibica.

- Na US Open różnica pomiędzy night session i day session jest ogromna. Mecz wieczorny jest praktycznie takim show, jest o wiele głośniej, światła są bardzo intensywne, trzeba się do tego dostosować i trochę lepiej skupić - zdradziła Polka na zakończenie rozmowy z Eurosportem.

W kolejnej rundzie Iga Świątek zmierzy się z kolejną Rosjanką. Przeciwniczką w drodze do ćwierćfinału US Open będzie Jekaterina Aleksandrowa. Rozstawiona z "13" tenisistka w ostatnim spotkaniu rozgromiła Niemkę Laurę Siegemund 6:0, 6:1.

Iga Świątek rywalizowała z Anną Kalinską o awans do czwartej rundy US Open Maddie Meyer AFP

Arthur Ashe Stadium, główna arena zmagań w US Open. To tu w finale debla zabraknie pary numer 1 CHARLY TRIBALLEAU AFP