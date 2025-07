Świątek przemówiła po Balu Mistrzów Wimbledonu. Zwróciła się do Sinnera

Iga Świątek zrobiła to. 24-latka przeszła do historii jako pierwsza polska singlistka, która zdobyła mistrzostwo Wimbledonu. Raszynianka, która jeszcze kilka miesięcy temu nawet nie śmiała marzyć o występie w finale The Championships, pokonała w finale Amandę Anisimovą 6:0, 6:0 i odebrała prestiżowe trofeum z rąk patronki All England Lawn Tennis and Croquet Club, księżnej Kate.