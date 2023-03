Świątek przekazała ważne wieści! Czy z jej zdrowiem wszystko już w porządku?

Iga Świątek przed Indian Wells: Z moim zdrowiem wszystko już w porządku

"Najgorzej było w Dubaju, kiedy musiałam rozgrywać tam mecze. Teraz właściwie wyszłam na prostą. To mi jednak pokazało, że nawet jeśli nie czuję się najlepiej, to mogę wygrywać" - dodała liderka rankingu WTA, która mimo wszystko podczas ostatnich treningów wciąż zmagała się z kaszlem.

Zmienna pogoda w Indian Wells? Idze Świątek nie jest to straszne!

Świątek została również zagadnięta o mocno zmienne warunki pogodowe, które nie sprzyjają kurowaniu się - w Indian Wells bowiem za dnia temperatura dochodzi do około 26 stopni, po zmierzchu spada do stopni 10. "Oczywiście do tych warunków trzeba dostosować taktykę i naciąg rakiety. Jednak od tego mam doświadczonego trenera, który doradził mi pod tym względem" - odrzekła sportsmenka, podchodząc do sprawy bardziej od strony technicznej.