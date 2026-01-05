Już pierwszy mecz reprezentacji Polski w tegorocznym United Cup niósł ze sobą spory ciężar gatunkowy. Tylko zwycięstwo w starciu z Niemcami podtrzymywało szanse naszej drużyny na wygranie grupy i bezpośredni awans do ćwierćfinału drużynowych rozgrywek. Na "dzień dobry" obserwowaliśmy pojedynek Huberta Hurkacza z Alexandrem Zverevem. Faworytem potyczki był oczywiście trzeci tenisista rankingu ATP - przede wszystkim z uwagi na to, że miał już za sobą jedno spotkanie, a Wrocławianin wracał do gry po blisko siedmiomiesięcznej przerwie. Półfinalista Wimbledonu 2021 zanotował jednak taki występ, jakby w ogóle nie posiadał żadnej pauzy. W kapitalnym stylu, posyłając 21 asów, wygrał mecz 6:3, 6:4.

Taki rozwój sytuacji oznaczał, że Iga Świątek stanie przed szansą, by zapewnić Polsce zwycięstwo w rywalizacji z Niemcami. W pierwszym spotkaniu sezonu 2026 przyszło jej się zmierzyć z Evą Lys. Obie panie rywalizowały 12 miesięcy temu o ćwierćfinał Australian Open. Wówczas Raszynianka zwyciężyła 6:0, 6:1. Teraz zanosiło się na znacznie bardziej wyrównaną potyczkę, bo zawodniczka zachodnich sąsiadów wykonała kolejny progres. Na otwarcie United Cup pokonała Suzan Lamens 6:2, 6:2. Jej fanów mógł jednak niepokoić fakt, że na mecz z wiceliderką kobiecego zestawienia wyszła z potężnym opatrunkiem na prawym kolanie. To efekt niefortunnego zdarzenia z batalii z Holenderką, kiedy przy jednym z odegrań złapała uślizg. Można się było zatem zastanawiać czy 23-latka jest w 100% gotowa do rywalizacji. Wszystko miał zweryfikować kort.

United Cup: Iga Świątek kontra Eva Lys

Mecz rozpoczął się od serwisu Świątek. Wydawało się, że Polka szybko obejmie prowadzenie, wygrała pierwsze dwie akcje. Później Lys doszła jednak do głosu. Niemka doczekała się szansy na przełamanie już w pierwszym gemie, po błędzie ze strony naszej reprezentantki. Potem Eva dorzuciła czwarty punkt z rzędu na swoje konto i niespodziewanie wywalczyła breaka. Po zmianie stron Iga chciała jak najszybciej zniwelować stratę. Pierwszej okazji nie udało się wykorzystać, ale przy drugiej to wiceliderka rankingu WTA lepiej wytrzymała wymianę z głębi kortu. Na tablicy wyników zrobiło się 1:1.

Trzecie rozdanie przyniosło nam powtórkę wydarzeń z premierowego gema. Znów mistrzyni Wimbledonu miała 30-0, a mimo to dała się przełamać. Świątek nie mogła złapać odpowiedniego rytmu, a zawodniczka naszych zachodnich sąsiadów robiła wszystko, by do tych problemów u Polki doprowadzić. W tym fragmencie meczu Iga lepiej radziła sobie na returnie. Po zmianie stron przypieczętowała kolejnego breaka w meczu, posyłając uderzenie kończące z bekhendu wzdłuż linii. Piąty gem przyniósł pierwsze utrzymanie serwisu przez Raszyniankę. Na koniec pojawił się nawet as, co napawało optymizmem przed dalszą częścią spotkania.

Ciekawie zrobiło się w trakcie szóstego rozdania. Początkowo Lys prowadziła już 40-15, ale miała problem z domknięciem rywalizacji. W dalszej fazie pojawił się nawet break point dla Świątek na 4:2. Ostatecznie Niemka wyszła jednak z opresji, notując świetną końcówkę. To wzmocniło Evę na kolejne minuty. Tuż przed zmianą stron reprezentantka naszych zachodnich sąsiadów uzyskała następne okazje na przełamanie. Pierwszą Iga wybroniła, ale przy drugiej popełniła błąd, który sprawił, że rywalka ponownie znalazła się na prowadzeniu.

Ósme rozdanie dostarczyło kolejnych emocji przy serwisie Niemki. Panie toczyły długą batalię na przewagi, swoje szanse break pointowe posiadała także Polka. Nie potrafiła ich jednak wykorzystać. Momentami za bardzo się spieszyła, co generowało błędy, przede wszystkim z forhendu. Ostatecznie Eva wyszła na 5:3. Następny gem okazał się ostatnim w premierowej partii. Pierwszego setbola Świątek obroniła jeszcze dobrym podaniem, ale przy następnym brakło "jedynki". Lys śmiało weszła na drugi serwis i załatwiła sprawę returnem. Dzięki temu Niemka niespodziewanie wygrała seta 6:3.

Nasza tenisistka dobrze weszła w drugą część pojedynku. Już w gemie otwarcia udało się uzyskać przełamanie, za trzecim break pointem. Po zmianie stron Świątek znów brakowało jednak skuteczności przy własnym podaniu, przez co break szybko został odrobiony. W trakcie trzeciego rozdania mogliśmy mieć kontynuację festiwalu returnujących, bowiem Iga prowadziła już 40-15. W kluczowym momencie znów zobaczyliśmy niestety błędy po stronie mistrzyni Wimbledonu 2025. To sprawiło, że Raszyniance uciekły cenne szanse, a Eva utrzymała swoje podanie.

Po zmianie stron Lys zgarnęła trzecie "oczko" z rzędu. Ponownie błyszczała skutecznymi akcjami, które w połączeniu z pomyłkami Świątek wyprowadziły Niemkę na prowadzenie 3:1. Mimo trudnej sytuacji, wiceliderka rankingu WTA nie zamierzała się poddawać. Po chwili błyskawicznie odrobiła stratę przełamania i rozpoczęła walkę o wyrównanie. Znów pachniało powtórką scenariusza z początku spotkania, kiedy to Iga regularnie wypuszczała z rąk prowadzenie 30-0. Tutaj też przegrała trzy akcje z rzędu od tego stanu, ale potem wyszła z opresji. Obroniła break pointa na 4:2 i nagle sytuacja na korcie obróciła się o 180 stopni.

Po siódmym gemie Raszynianka objęła prowadzenie. Wykorzystała drugiego break pointa i przejęła stery nad wydarzeniami. Z kolei Lys, która do tej pory imponowała swoją grą, zaczęła robić coraz więcej błędów. Do Niemki docierał fakt, że spotkanie, toczące się po jej myśli, powoli wymykało się z rąk. Świątek w końcu dominowała na korcie. Doczekała się pewnie utrzymanego serwisu, a potem jeszcze jednego przełamania. W trakcie dziewiątego rozdania pojawiały się także podwójne błędy przy podaniu Evy. Ostatecznie druga odsłona zakończyła się wynikiem 6:3, dzięki pięciu "oczkom" z rzędu na korzyść wiceliderki rankingu.

Decydującą część pojedynku otwierała mistrzyni Wimbledonu 2025. Polka pewnie utrzymała swój serwis, ale po chwili odegrała się Niemka. Przerwała serię sześciu gemów po kolei dla naszej tenisistki i wyrównała na 1:1. Kilka minut później mogła doprowadzić do następnego remisu, posiadała jedną szansę na 2:2. W końcówce czwartego gema punktowała jednak Polka. To pozwoliło Raszyniance uzyskać dwa "oczka" przewagi. Gdy wydawało się, że nasza reprezentantka jest już na dobrej drodze do wygranej w całym meczu, w trakcie piątego rozdania Eva znów zerwała się do walki. Po tym, jak przegrała pierwszy punkt, potem zgarnęła trzy i doczekała się dwóch break pointów. Wykorzystała tego ostatniego, a po zmianie stron zachowała serwis i gra o zwycięstwo rozpoczęła się na nowo.

Momentum przeszło na stronę Lys. Przy podaniu naszej reprezentantki Niemka wypracowała sobie w sumie dwie piłki na trzecie "oczko" z rzędu. Na szczęście Raszynianka przetrwała trudny moment i jako pierwsza zdobyła czwartego gema w trzeciej partii. Kolejne dwa rozdania przebiegły po myśli serwujących. Szczególnie zaimponował gem w wykonaniu Świątek, która nie przegrała choćby jednego punktu. Eva znalazła się pod presją - musiała utrzymać podanie, by pozostać w grze o zwycięstwo w spotkaniu.

Emocje dały o sobie znać. Po wyraźnym błędzie Lys pojawił się meczbol dla Raszynianki. Już pierwsza okazja zamknęła pojedynek. Ostatecznie Iga triumfowała w całym meczu 3:6, 6:3, 6:4 i zapewniła Polsce wygraną w rywalizacji z Niemcami. Mimo to zostanie rozegrany jeszcze mikst, który może mieć znaczenie w końcowym rozrachunku grupy. Pierwotnie nominowany duet Świątek/Hurkacz został zastąpiony przez parę Katarzyna Kawa/Jan Zieliński. Po stronie rywali bez zmian - wyjdzie team Laura Siegemund/Alexander Zverev.

Mecz Polska - Niemcy w fazie grupowej United Cup

Hubert Hurkacz - Alexander Zverev 6:3, 6:4

Iga Świątek - Eva Lys 3:6, 6:3, 6:4

Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Laura Siegemund/Alexander Zverev

stan rywalizacji: 2-0 dla Polski

Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek - Eva Lys jest dostępny TUTAJ. Transmisje z United Cup można śledzić na sportowych antenach Polsatu.

Iga Świątek rozpoczęła pobyt w Australii od prezentu. „Dobra kawa. Tego mi teraz potrzeba” © 2025 Associated Press

Iga Świątek i Eva Lys Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / FRANK MOLTER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Hubert Hurkacz rywalizował z Alexandrem Zverevem podczas United Cup DAVID GRAY / AFP AFP

Alexander Zverev Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP