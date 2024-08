Półfinał turnieju WTA 1000 w Cincinnati można było śmiało określić prawdziwym hitem, na który z niecierpliwością czekali kibice, gdy tylko okazało się, że zmierzą się w nim Iga Świątek i Aryna Sabalenka. Mecz nie przebiegł jednak po myśli Polki. Ultraszybka nawierzchnia na amerykańskich kortach zdawała się zwiększać szanse Białorusinki. Widać to było na korcie. Polka zdawała się być, jakby tempo wolniejsza, a to przełożyło się na wynik 6:3, 6:3 dla Sabalenki. By przypieczętować zwycięstwo, rywalka najlepszej rakiety świata potrzebowała jednak aż dziesięć piłek meczowych. Emocji w wielkim starciu naprawdę więc nie brakowało.

