Świątek przegrała z własną siostrą. Niebywały bój w finale. Na korcie aż zawrzało

Tomasz Brożek

To, że Agata Świątek - starsza siostra Igi Świątek - przecierała jej tenisowe szlaki, także trenując w młodości na korcie, jest wiedzą powszechną. Niewielu wie jednak zapewne, że obie córki Tomasza Świątka miały okazję zmierzyć się niegdyś w finale turnieju. Na korcie zrobiło się wówczas gorąco, a mecz zakończył się... porażką obecnej wiceliderki rankingu WTA.

Na zdjęciu siostry - Agata Świątek oraz Iga Świątek
Na zdjęciu siostry - Agata Świątek oraz Iga ŚwiątekTomasz Jastrzebowski/REPORTER / Yuki Iwamura/Associated Press/East NewsEast News

Tomasz Świątek jako były olimpijczyk od początku dbał o sportową aktywność swoich córek - Igi oraz o trzy lata starszej Agaty. Najpierw zaprowadzał je na basen do sekcji pływackiej. Nie był to jednak odpowiedni sport dla żadnej z nich, dlatego później wybór padł na tenis, co okazało się strzałem w dziesiątkę, zwłaszcza dla młodszej z sióstr.

Agata Świątek także miała jednak talent do gry na korcie. Ba, została nawet mistrzynią Polski w młodzieżowych kategoriach. Na pewnym etapie porzuciła jednak marzenia o sportowej karierze, między innymi ze względu na problemy z kolanem.

Na zdjęciu Iga Świątek, jej siostra Agata oraz ojciec Tomasz
Iga Świątek

    W czasach, gdy Agata jeszcze skupiała się na tenisowych treningach, Iga Świątek robiła wszystko, by dorównać starszej siostrze. Chciała z nią zresztą rywalizować na każdym polu, co po latach wspominał ich ojciec.

    - Nie było między córkami zazdrości, ale była za to rywalizacja. Iga chciała dogonić starszą siostrę i mocno ją to napędzało. I tu nie chodzi tylko o sport. Iga goniła ją na każdym polu, czy to na korcie, czy w nauce. Z racji wieku, Agata nie czuła z tego powodu na sobie żadnej presji. Taki układ, jaki miał miejsce w naszym domu, był bardzo dobry dla obu córek - tłumaczył Tomasz Świątek w rozmowie z TVP Sport.

    Iga Świątek kontra Agata Świątek. Wyjątkowy finał sprzed lat

    Co ciekawe, siostrzana rywalizacja toczyła się nie tylko na treningach. Iga i Agata Świątek miały bowiem raz okazję, by... zmierzyć się w finale turnieju, do czego doszło w zasadzie przypadkiem. O wszystkim opowiedziała jakiś czas temu starsza z sióstr w rozmowie z Eurosportem.

    O sprawę finałowej batalii z Igą Świątek zagadnął ją dziennikarz Krzysztof Zaborowski, wspominając o kulisach meczu. Jak wynika z jego opisu, na korcie aż iskrzyło.

    - Iga, wtedy lat dziewięć, potrafiła rzucać piłki w drugą stronę zamiast pod Pani rakietę. Taka była zawzięta - powiedział.

    Agata Świątek wszystko potwierdziła, przyznając, że mecz rzeczywiście toczył się w atmosferze zawziętej rywalizacji.

    To było w Kamiennej Górze. Zupełnie przypadkiem pojechaliśmy na miejskie korty, żeby poodbijać i trafiliśmy na lokalny turniej. Rzeczywiście ograłyśmy wszystkie rywalki, a finał miał taki przebieg, że więcej w nim było siostrzanej rywalizacji niż samej gry. Do dzisiaj śmiejemy się z tego
    wspomniała Agata Świątek

    Intrygujący był jednak sam wynik, bo starsza siostra pokonała wówczas przyszłą liderkę światowego rankingu. Na jej obronę warto jednak zaznaczyć, że na tak początkowym etapie sportowej kariery, nawet rok różnicy między zawodniczkami potrafi stanowić istną przepaść, głównie ze względu na warunki fizyczne.

    Iga Świątek
    Iga Świątek

    Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEOAP© 2025 Associated Press
    Agata Świątek
    Agata Świątek Andrzej IwanczukReporter
    Tenisistka w białej czapce i sportowym stroju podczas meczu, po lewej stronie zbliżenie twarzy z lekko zaciśniętą pięścią, po prawej wykonuje serwis na korcie tenisowym.
    Iga Świątek - była liderka rankingu WTA - w akcji na korcieROB PRANGE / Spain DPPI / DPPI via AFPAFP
    Tenis. Iga Świątek - wiceliderka rankingu WTA
    Tenis. Iga Świątek - wiceliderka rankingu WTATomasz Jastrzębowski/Foto Olimpik/REPORTERReporter
