Świątek przegrała z Garcią. Kiedy ostatni raz pokonała ją tak "słaba" rywalka?

Iga Świątek mocno niespodziewanie rozstała się z zawodami WTA 250 w Warszawie po zaledwie trzech spotkaniach - po pokonaniu Magdaleny Fręch i Gabrieli Lee musiała ona uznać wyższość Caroline Garcii, która zagrała naprawdę wspaniały mecz, zupełnie nie bojąc się wyzwania, jakie postawił przed nią los.

Triumf Garcii jest o tyle ciekawszy, że pokonała ona liderkę światowego rankingu sama będąc na "zaledwie" 45. miejscu zestawienia. Interesujący jest tu zwłaszcza fakt, że musiało minąć blisko... 1,5 roku, by tak nisko notowana sportsmenka mogła ograć 21-letnią obecnie Świątek.



