Dzisiaj poprzeczka dla obrończyni tytułu powędrowała jednak znacznie wyżej. Danielle Collins postawiła trudne warunki, zagrała solidne spotkanie. Iga zupełnie nie poradziła sobie w premierowej odsłonie, dopiero w ostatniej chwili uniknęła przegranej partii do zera. W drugim secie zobaczyliśmy już zdecydowanie więcej walki ze strony Świątek, w dziesiątym gemie obroniła nawet meczbola i wyrównała na 5:5. Ostatecznie jednak to Amerykanka cieszyła się ze zwycięstwa 6:1, 7:5 i awansu do 1/8 finału.