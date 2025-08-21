Tegoroczna rywalizacja mikstów znacznie odbiegała od tego, do czego przyzwyczaili się kibice. Do turnieju w ramach wielkoszlemowego US Open zaproszono 16, a nie jak do tej pory, 32 pary. Z czego połowę utworzyli singliści na podstawie pozycji w rankingu, pozostałe duety zostały włączone do gry po przyznaniu dzikiej karty przez organizatorów, co wzbudziło duże kontrowersje. Swojego oburzenia nowym formatem od początku nie krył Jan Zieliński, który w 2024 roku razem z Su-wei Hsieh triumfował w mikście w Australian Open i na Wimbledonie.

"Brak komunikacji z zawodnikami, brak przemyśleń na temat tego, co to oznacza dla karier ludzi, brak respektu dla historii i tradycji. Smutno to widzieć" - pisał polski tenisista w lutym, gdy pojawiły się informacje o zmianie formuły rozgrywania mikstowego turnieju.

W czerwcu, gdy okazało się, że Zieliński nie otrzymał dzikiej karty uprawniającej do startu w turnieju, polski tenisista ponownie nie przebierał w słowach. W mediach społecznościowych dał jasno do zrozumienia, że jego zdaniem mikst na US Open będzie turniejem "pokazowym".

Wydaje się, że wygrana dwóch mikstów na turniejach wielkoszlemowych w jednym roku nie jest wystarczająca, by dostać zaproszenie na "pokazowy" turniej podczas US Open. Dzięki za możliwość rywalizacji i równe zasady dla wszystkich

US Open. Iga Świątek przegrywa, Jan Zieliński gratuluje rywalom

Do tegorocznego finału dotarli Iga Świątek i Casper Ruud, czyli wybitni singliści oraz broniący tytułu Sara Errani oraz Andrea Vavassori. Włoski duet podczas turnieju zadeklarował, że broni honoru deblistów, którzy zostali pominięci w nowej formule miksta. A ci najwyraźniej mocno trzymali za nich kciuki, co wybrzmiało we wpisie wspomnianego Zielińskiego opublikowanym tuż po finale, w którym Włosi pokonali Polkę i Norwega po super tie-breaku (6:3, 5:7, 10-6).

"Debliści na szczycie! Oświadczenie złożone! Forza Italia (naprzód Włochy - przyp. red.)" - napisał na wstępie. A po chwili wbił ironiczną szpilę w organizatorów turnieju.

A może by tak pozwolić następnym razem na więcej specjalistów od gry podwójnej, żeby urozmaicić grę? Nie ułatwiajmy zadania Vavie i Sarze!

Co znamienne, wpis Zielińskiego w X (dawny Twitter) był pierwszym od 18 czerwca, gdy ironizował, że dwa wielkoszlemowe zwycięstwa to za mało, by zagrać w turnieju "pokazowym". Co więcej, Polak po finale nawet słowem nie wspomniał o Idze Świątek, czego jednak nie należy odbierać jako brak docenienia dla rodaczki - Zieliński swoim komentarzem chciał po prostu zwrócić uwagę na kontrowersyjną formułę rozgrywania mikstów, przez którą ucierpieli utytułowani debliści, których nie zaproszono do rywalizacji.

