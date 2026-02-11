Iga Świątek trzykrotnie wygrywała już w Dosze - to jeden z jej ulubionych turniejów, o dziwo - wcale nie na mączce. Tyle że korty są tutaj znacznie wolniejsze niż np. w Miami czy Melbourne, Polce na takich gra się dużo łatwiej. A już zwłaszcza na powietrzu, nie pod dachem. Gdyby dwa albo trzy lata temu miała taką ścieżkę na początku zmagań: Daria Kasatkina i Maria Sakkari, mówilibyśmy o ciężkiej przeprawie. Choć z tymi zawodniczkami Polka już sobie wówczas radziła. Obie były jednak bardzo wysoko w rankingu.

Teraz już tak nie jest, jedynie Iga wciąż jest blisko szczytu. W Dosze Polka na dzień dobry rozprawiła się z Janice Tjen - pokonała Indonezyjkę 6:0, 6:3. A dziś na korcie centralnym mierzyła się z Kasatkiną - na triumfatorkę tego pojedynku czekała zaś już w ćwierćfinale Sakkari.

Nietrudno było wskazać tu faworytkę. Iga wygrała z "Daszą" sześć ostatnich potyczek, wszystkie były jednostronne. Przeważnie właśnie na twardych kortach. A już Kasatkina została całkowicie zdemolowana w ich ostatniej potyczce - 15 miesięcy temu w Rijadzie. W 51 minut wygrała zaledwie jednego gema. Dziś już po dwóch miała więcej.

WTA 1000 w Dosze. Iga Świątek kontra Daria Kasatkina. Stawką ćwierćfinał turnieju

W żadnym z tych sześciu ostatnich bezpośrednich potyczek Świątek i Kasatkiny, Daria nie była w stanie wygrać sześciu gemów. Ale nie w secie, a w meczu. Dziś pięć miała już w chwili, gdy pierwszy set wchodził w decydującą fazę. Jej 61. miejsce w rankingu WTA nie miało tu żadnego znaczenia, widać było, że w tych warunkach dobrze się czuje.

Polka zaczęła to spotkanie jakby trochę zdekoncentrowana, już w gemie otwarcie popsuła dwa smecze tuż przy siatce. Za pierwszym razem mogła mieć problem ze ściemniającym się niebem, gdy spojrzała w górę, ale za drugim poczekała na kozioł. Efekt był ten sam. Ten drugi dał Australijce trzecią szansę na przełamanie. I reprezentantka Australii nie musiała niczego robić, aby objąć prowadzenie 1:0. Polka popełniła bowiem pierwszy podwójny błąd serwisowy.

Iga dalej nie mogła złapać rytmu, a Kasatkina pozytywnie zaskakiwała. Nie dawała się zaskakiwać w głębi kortu, a i miała udane zejścia do siatki. Wywalczyła nawet break pointa na 3:0, Polka jednak tym razem zdołała się wybronić.

Iga Świątek, Doha 2026 Noushad Thekkayil/NurPhoto AFP

Kasatkina grała dobrze, ale i Polka zaczęła dyktować warunki. A wystarczyło, że rzadziej wyrzucała piłkę za kort - od razu pokazał to wynik. Przełamała rywalkę w szóstym gemie, wyrównała na 3:3. A później dorzuciła kolejne dwa gemy, przy całkowitej dominacji, Kasatkina wygrała w nich zaledwie jedną piłkę.

I gdy wydawało się, że Polka spokojnie już domknie tego seta przy swoim podaniu, nastąpiła powtórka z rozrywki. Czyli z gema otwarcia. Tym razem wystarczył jeden break point. A przy nim - ponownie podwójny błąd serwisowy Polki. Iga była tym poirytowana, usiadła na ławce, zakryła twarz ręcznikiem. Nie tak miało przecież być w tym meczu.

Kasatkina tymczasem wyrównała na 5:5. I nie zamierzała na tym poprzestać, odważnie atakowała piłki posyłane przez Polkę, mimo potężnych rotacji ze strony Igi. Polka miała 40-15 w jedenastym gemie, a i tak ponownie została przełamana. Sytuacja zrobiła się już bardzo nieciekawa, musiała ratować choćby tie-breaka. I miała stan 0-40, patrząc od strony wprowadzającej piłkę Kasatkiny. A jednak przegrała seta 5:7, po 42 minutach gry.

Daria Kasatkina, Doha 2026 KARIM JAAFAR AFP

Polka udała się do szatni na przerwę toaletową, musiała ochłonąć. Trudno zapewne było jej samej zrozumieć, skąd się wzięły takie kłopoty. Kasakitna od niemal dwóch lat nie pokonała rywalki z TOP 5 rankingu, a tu momentami grała znakomicie. Świetnie przewidywała kierunki zagrań Polki, biegała jak szalona. I tak samo było w drugiej partii.

Australijka już w trzecim gemie uzyskała szanse na kolejne przełamanie. I to aż trzy. Polka się wybroniła, wskoczyła na poziom, na którym jest w stanie rywalizować z Sabalenką czy Rybakiną. Grała już teraz perfekcyjnie. A Kasatkina, choć wciąż próbowała walczyć, nie była w stanie. Iga dorzucała kolejne gemy, z tego 2:1 za moment zrobiło się 6:1. I remis w setach.

Polka już jednak nie zamierzała zwalniać tempa. W decydującej partii już w gemie otwarcia wywalczyła breaka, Kasatkina zaczęła gubić się w ataku. A Iga nie odpuszczała, dorzuciła swojego gema, a później kolejnego, znów przy podaniu Kasatkiny. I zrobiło się 3:0. Przegrany własny gem serwisowy przez Polkę nie miał większego znaczenia. Trochę siadły już emocje, teraz to Kasatkina częściej była sfrustrowana.

Polka wygrała 5:7, 6:1, 6:1. I w czwartek po godz. 14.30 zagra o półfinał z Marią Sakkari.

Iga Świątek Baranowski, AKPA AKPA

Daria Kasatkina DIMITAR DILKOFF / AFP AFP

