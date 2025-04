Świątek przegrała seta do zera, wtedy nastąpił zwrot akcji. Polka zrewanżowała się Keys

Iga Świątek zanotowała trzy różne spotkania na drodze do ćwierćfinału WTA 1000 w Madrycie. W pierwszym meczu Polka przegrała pierwszego seta z Alexandrą Ealą, a w drugim miała stratę przełamania. Ostatecznie pokonała jednak reprezentantkę Filipin. Potem zobaczyliśmy zdecydowanie lepszą wersję raszynianki w potyczce z Lindą Noskovą. Nasza tenisistka kontrolowała pojedynek i odniosła pewne zwycięstwo. Początek spotkania czwartej rundy z Dianą Sznajder zwiastował, że 23-latka utrzymuje formę z meczu z Czeszką. Wygrała premierową partię do zera, ale później zaczęły się kłopoty. Mimo to pokonała Rosjankę 6:0, 6:7(3), 6:4 i zameldowała się w najlepszej "8". Reklama

Dzisiaj wiceliderka rankingu stanęła przed szansą, by wziąć rewanż na Madison Keys za bolesną porażkę poniesioną w półfinale tegorocznego Australian Open. Iga przegrała tamto starcie po super tie-breaku w trzeciej partii, mimo że miała wcześniej meczbola przy swoim serwisie w dwunastym gemie decydującej odsłony. Amerykanka prezentowała do tej pory niezła formę na imprezie w stolicy Hiszpanii. Co ciekawe, obie spotkały się ze sobą w Madrycie przed rokiem. Wówczas w batalii o finał Świątek wygrała 6:1, 6:3. Teraz zanosiło się na zdecydowanie bardziej wyrównane starcie.

WTA Madryt: Emocjonalny rollercoaster w meczu Świątek - Keys. Znamy pierwszą półfinalistkę

Mecz rozpoczął się od serwisu Świątek. Rywalka od początku starała się nakładać sporą presję na naszą tenisistkę poprzez return. Już na "dzień dobry" pojawiły się dwa break pointy dla Keys. Pierwszego dość instynktownie zdołała jeszcze wybronić Iga, ale przy drugim Amerykanka posłała agresywne uderzenie przy odbiorze podania i Polka nie utrzymała piłkę w korcie. Bardzo dobre nastawienie ze strony Madison potwierdził także jej gem serwisowy, który wygrała bardzo łatwo, uzyskując kilka punktów dzięki podaniu.

Po chwili reprezentantka Stanów Zjednoczonych powiększyła swoją przewagę. Raszynianka odczuwała taką presję, że już przy pierwszym z dwóch break pointów popełniła podwójny błąd serwisowy. W trakcie czwartego rozdania wiceliderka rankingu próbowała zaczepić się na grę, ale od stanu 30-30 punktu wędrowały jedynie na konto mistrzyni Australian Open 2025. Także piąty gem nie przyniósł premierowego "oczka" z perspektywy Świątek, mimo że 23-latka prowadziła 30-15 przy swoim podaniu. Później przegrała jednak trzy akcje z rzędu, na koniec popełniając zdumiewający błąd przy siatce. Po zmianie stron Keys domknęła partię, sprawiając, że Iga po raz pierwszy od blisko czterech lat przegrała seta do zera. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce 23 czerwca 2021 roku w meczu z Darią Kasatkiną na trawie w Eastbourne.

Raszynianka udała się na moment do szatni, by nieco się zresetować. Po powrocie na kort w końcu zgarnęła swojego premierowego gema. Po chwili Madison odpowiedziała w dobrym stylu, wyrównując na 1:1, ale kolejne minuty należały do Igi. W końcu zobaczyliśmy mniej błędów po stronie Polki, a te zaczęły pojawiać się po stronie Amerykanki. W czwartym gemie pojawiły się trzy break pointy z rzędu dla Igi i już po pierwszym doszło do przełamania. Przewaga Świątek rosła. W trakcie szóstego rozdania Świątek wygrała rywalizację na przewagi i przy stanie 5:1 serwowała po zwycięstwo w partii.

Mimo to Polka nie doczekała się setboli. Keys zdołała odrobić stratę jednego breaka, a potem utrzymała podanie i zrobiły się już tylko dwa "oczka" różnicy. Przy rezultacie 5:3 raszynianka ponownie stanęła przed szansą zamykania odsłony przy swoim podaniu. Pierwsza akcja dziewiątego rozdania trafiła na konto Amerykanki, ale później wiceliderka rankingu zgarnęła trzy punkty z rzędu i wypracowała sobie dwa setbole. Udało się wykorzystać drugiego po tym, jak rywalka miała problem zareturnować piłkę. Rezultat 6:3 oznaczał, że obejrzymy decydującą partię.

Początek trzeciej odsłony pojedynku był niezwykle wyrównany, obie zawodniczki pilnowały swojego podania. Na pierwsze break pointy trzeba było zaczekać do piątego gema. Wówczas Polka objęła prowadzenie 40-15 i miała dwie szanse na 3:2. Mimo to Keys doprowadziła do stanu równowagi i przedłużyła emocje. Końcówka rozdania należała jednak do Igi. Nasza reprezentantka dopięła swego i wywalczyła breaka. Po chwili Madison walczyła o odrobienie strat, ale ostatecznie raszynianka podwyższyła prowadzenie.

Amerykanka zaczęła się gubić, popełniała błędy. Zawodniczka z USA nie utrzymała także kolejnego swojego podania i przy stanie 5:2 Świątek serwowała po wygraną. Polka wykorzystała swoją szansę, zgarniając gema na przewagi i ostatecznie zwyciężyła 0:6, 6:3, 6:2. W półfinale WTA 1000 w Madrycie zagra z Coco Gauff lub Mirrą Andriejewą. Jak podała organizacja WTA, dla Keys to pierwsza w tym roku porażka po wygraniu pierwszego seta. Dotychczas miała bilans 18-0.

Trzysetowy sprawdzian dla Świątek. Polka przetrwała i wygrała w Madrycie. WIDEO / AP / © 2025 Associated Press

Iga Świątek w Madrycie / Thomas COEX / AFP - Thomas COEX / AFP / AFP

Madison Keys / MARTIN KEEP / AFP / AFP