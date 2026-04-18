Świątek przegrała nie tylko z rywalką. Jest coś jeszcze, to ogromny problem

Dariusz Ostafiński, Interia: Michał Kaznowski, pierwszy trener Igi Świątek mówił, że w Stuttgarcie będą dwa, góra trzy mecze. Skończyło się na dwóch.

Lech Sidor, autor programu Trzeci Serwis, komentator Eurosportu: Tutaj jest taki problem, że ci, którzy w tenisie nie siedzą, spodziewali się cudów.

A cudów, jak wiadomo, nie ma.

- My chyba o tym już rozmawialiśmy, że możesz przegrać, ale jak nie masz do siebie pretensji, jak nie było kiepskiej gry, to zawodnik wie, że idzie w dobrym kierunku. Porażka go boli, ale czuje, jak to mówią Czesi, że to mu "zafunguje". I ta wypowiedź Świątek po przegranej jest utrzymana w tym duchu. A tak w ogóle, to w Stuttgarcie zobaczyliśmy, że Świątek brakuje spotkań na wysokim poziomie. Ona musi teraz dużo grać, żeby wyeliminować błędy i wprowadzić te nowe rzeczy.

Obłędne tempo meczu Świątek

To jakie są wnioski po meczu z Andriejewą?

- Dawno nie widziałem tak dobrze jakościowo rozegranego meczu, jak chodzi o warianty taktyczne i techniczne. Oglądałem mecz Rybakiny, ale ten Świątek z Andriejewą odstawał na korzyść. Iga ma coś takiego w sobie, że wyzwala w rywalkach emocje i zaangażowanie. Te, które mają możliwości, żeby ją ograć, wchodzą na szczyt. Przez to samej Świątek gra się ciężko. A ta Andriejewa wygrała ostatnio w Linzu, teraz pokonała Ostapenko i pokazała, że jest mocna. Szkoda niektórych przegranych piłek, ale też trzeba powiedzieć, że tylko ktoś grający na najwyższym światowym poziomie może to zrobić. To, że Rosjanka potrafiła wyjść z 0:2 na 5:2, to na jej duży plus, a nie na minus dla Świątek.

Andriejewą na pewno trzeba pochwalić.

- Psioczyliśmy na nią. Na to, jak odzywa się do Conchity Martinez, jak rzuca rakietami, czy uderzy się nimi po udach. A w Stuttgarcie, to była metamorfoza. Popracowała nad forehandem. Tam już nie było zagrań typu: uderzam, zamykam oczy i niech się dzieje, co chce. W ogóle to tempo tego meczu było obłędne. U Igi było widać, że Hiszpanie coś tam wymajstrowali przy forehandzie, ale więcej zmian zobaczymy, jak Światek będzie grała na większym spokoju i luzie. Tego w Stuttgarcie nie było. Mecz z Siegemund był rwany, ten z Andriejewą bardzo, bardzo trudny.

Sidora martwi statystyka Świątek

Pierwszy etap przygotowań do Rolanda Garrosa udało się jednak zaliczyć.

- A te następne powinny dać więcej materiału do analizy, bo w Madrycie i Rzymie drabinki będą bardziej rozbudowane. Jest szansa, że przy spokojnym losowaniu uda się zagrać trzy rundy.

Minusy?

- Marginalne. Nie przywiązywałbym do nich wagi. Jakbym miał powiedzieć, to najbardziej martwi mnie statystyka, czyli to, że od igrzysk Iga nie była w finale na kortach ziemnych, a to przecież wybitna specjalistka od tej nawierzchni. Z tym na pewno będzie musiała powalczyć w głowie, a na pewno może czuć z tego powodu pewien niepokój. Plus to, że nie wygrywa z tymi topowymi zawodniczkami. Ostatnio z Keys, ale to już nie jest ta sama Keys, co błyszczała w Australian Open.

A co się panu podobało?

- Podejście samej Świątek. Jest pewna ewolucja podejścia. To wynika z jej wypowiedzi dotyczącej tego, że aby właściwie ocenić swoją grę musi raz jeszcze to obejrzeć. Powiedziała też, że nie czuła się dobrze przy serwisie. Ten serwis był dobry na początku, w pierwszym secie miała 71,8 procent trafień. W kolejnych setach zanotowaliśmy jednak spadki. O 10 procent w drugim i o dodatkowe 15 procent w trzecim. Kowalskiemu siedzącemu na kanapie nic to nie powie, ale to była taka słabnąca pomoc serwisu. A to ważny element. Bo jeśli taka Andriejewa uderza z prędkością 195 kilometrów na godzinę, to nawet, jak nie trafi, to rywalka, widząc kątem oka wartości, pomyśli sobie: a jak następnym razem trafi, to urwie mi rękę.

Pewnie teraz sztab będzie analizował to wszystko. Wrócą na Majorkę i będzie naprawianie tego, co jeszcze szwankuje.

- W serwisie zawsze jest coś do poprawy. Podejdźmy jednak optymistycznie, bo to był dobry mecz, a statystyki Świątek zasługują na uwagę. Procent trafienia pierwszego serwisu wyniósł u Świątek 62, a według mnie wszystko, co powyżej 60 procent, to jest dobra wartość. Jeszcze szwankowały break-pointy, bo jak masz 14, a wygrywasz 5, to znaczy, że tego trzeba bardziej przypilnować, ale to są szczegóły. A jeszcze bym zwrócił uwagę na to, że i Świątek i Andriejewa zakończyły mecz na plusie. U Igi było 26 winnerów i 20 błędów, u Andriejewej 28 do 26.

Świątek nie wpadła w panikę

Nie wiem, jak panu, ale mnie się podobała kamienna twarz Świątek po meczu.

- Raz w trakcie meczu rozłożyła ręce i zrobiła minę, ale to nic. Na pewno była zła po porażce, ale nie wpadła w panikę, nie pokazała tego. Mnie bardziej martwi coś innego.

Co?

- To, że znów zaliczyła upadki. Myślę, że to przez buty. One tak nie trzymają i Świątek ślizga się na korcie. To źle, bo to peszy, deprymuje i to było widać w tych meczach. Myślę jednak, że nie było czasu w krótkim czasie zmienić modelu, znaleźć takiego, który by pasował. To na pewno jest do zmiany.

A reszta w rękach Nadala i Roiga.

- W trakcie treningów w akademii było widać, że chcieli ją przybliżyć do linii, żeby tempo wzrosło. Jednak dopiero mecze dają materiał do analizy. Roig oglądał na żywo, a Nadal pewnie śledził w telewizji. Ten Stuttgart na pewno odpowiedział im na pytanie, gdzie jest dziura i co trzeba zrobić, żeby iść w dobrą stronę.

Iga Świątek SAEED KHAN/AFP East News

Mirra Andriejewa CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Rafael Nadal LI JING East News

