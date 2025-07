Każdego dnia na terenie Wimbledonu pojawiają się dziesiątki tysięcy ludzi, którzy są spragnieni, by choć raz podczas dwutygodniowych mistrzostw współuczestniczyć w wielkim święcie tenisa i sportu.

Iga Świątek z najlepszym tenisem na trawie w karierze

Wimbledon to globalna marka, jeden z czterech najbardziej elitarnych turniejów świata, tworzących kwartet Wielkiego Szlema. A zdaniem wielu poza tym, że ma najstarszy rodowód na świecie, to należy mu się, mimo na przykład hołdowaniu skostniałej tradycji z przestrzeganiem ciszy nocnej, miano tego najbardziej elitarnego.

Do Londynu ściąga społeczność z całego świata, więc tym bardziej kusi tych, którzy do stolicy Anglii i Wielkiej Brytanii mają relatywnie bliziutko. A na końcu trzeba mieć trochę szczęścia, by w tłumie wyłowić na pierwszy rzut oka tradycyjnego kibica, paradującego w biało-czerwonej koszulce, który okazuje się być człowiekiem z tenisowej branży.

- Cześć, nazywam się Marcin Tycner. Pochodzę z Bydgoszczy, a mieszkam koło Edynburga. Jestem trenerem tenisa - przedstawił się nasz rodak. Dopytany od razu doprecyzował, że koncentruje się na trenowaniu dzieci, a gdy już robią postępy, wtedy przekazuje je dalej. Ale to nie wszystko, bo przy Church Road w turnieju wystąpili zawodnicy, którzy mieli do czynienia z Marcinem. - Zagrali tutaj chłopaki, którzy zaczynali po trochu trenować ze mną, a weszli na taki poziom. To Johannus Monday i Jacob Fearnley, który w pierwszej rundzie przegrał z Joao Fonsecą. Z nimi dwoma trochę pogrywałem w Edynburgu - uśmiechnął się.

Naszą rozmowę zdominowała jednak głównie tematyka związana z Igą Świątek, która od początku turnieju, a za nią trzy mecze, prezentuje nieznaną w poprzednich edycjach wersję siebie na tej trawiastej nawierzchni.

Marcin, z perspektywy fachowca, byłeś zaskoczony przebiegiem meczu Polki z Danielle Collins?

- Dosyć pozytywnie zaskoczony, bo Iga od początku zaczęła grać bardzo dobrze. Agresywnie i nie popełniała niewymuszonych błędów. Praktycznie zdominowała Amerykankę od pierwszego seta i nie miała nawet drobnych słabości. Wygrała spokojnie, tak że jest to bardzo obiecujące przed kolejnymi rundami. A jako że w turnieju już nie ma Jeleny Rybakiny, to wydaje mi się, mam nadzieję, że na horyzoncie mamy przynajmniej drogę do półfinału. A może i dalej, zobaczymy.

To najlepszy tenis Igi, najbardziej kompletny w jej karierze na trawie?

- Zdecydowanie, też mi się tak wydaje. Najlepszy na trawie, gra bez większych problemów. W ostatnim meczu dobre było jej poruszanie się po korcie, dobry serwis, praktycznie nie było takich punktów, żeby się martwić. Same pozytywy.

Trener: Największą faworytką do końcowego zwycięstwa jest Świątek

Zdumiało cię, że była w stanie zagrać na takim poziomie i tak całkowicie wytrąciła Collins wszystkie potencjalne atuty?

- Myślę, że jako widz i trener nie jestem zaskoczony, aczkolwiek pozytywy na pewno są, że zagrała aż w taki sposób. Bez problemów, nie mieliśmy w tym meczu żadnych obaw. I to przy tym całym stanie faktycznym, że od dłuższego czasu nie wygrała turnieju. Gra tak, jakby miała go zaraz, miejmy nadzieję, wygrać.

Obawiałeś się troszkę, że poza kwestiami czysto technicznymi, mogą pojawić się próby ze strony Collins wybicia Igi z rytmu? Krótko mówiąc, że wprowadzi nieco psychologicznej wojenki?

- Wydawało się, że były dwa momenty, gdy niby się wywróciła. Trochę jakby przy tym robiła lekką "dramę", celebrowała te chwile i przeciągała, zanim podniosła się z kortu. Jednak poza tym nie było się praktycznie do czego u niej przyczepić, grała fair play, a w meczu zwyciężyła po prostu lepsza.

W tej chwili przed Igą jest autostrada do czegoś naprawdę dużego? Myślimy o perspektywie potencjalnego finału z Aryną Sabalenką?

- Aryna Sabalenka też tutaj nie wyglądała na taką niepokonaną. Myślę, że gdy już dojdzie do takiego punktu, to wtedy może być zupełnie inna rozmowa. Jednak to, że Iga tutaj nigdy nie wygrała, nie oznacza - patrząc na jej grę - że nie może uczynić tego pierwszy raz. Wydaje mi się, a widziałem tu na żywo i Sabalenkę, i Andriejewą, że gra chyba najlepiej z nich wszystkich. Na dzisiaj tak to wygląda, na tym etapie turnieju. Po odpadnięciu Rybakiny powiedziałbym, że największą faworytką do końcowego zwycięstwa jest Świątek.

Mecz Świątek - Tauson odbędzie się dzisiaj na korcie numer jeden jako trzeci od godziny 14.00. Przed nimi na tym samym korcie jako pierwsze zameldują się Jekaterina Aleksandrowa i Belinda Bencic, a następnie Ben Shelton i Lorenzo Sonego.

Artur Gac, Wimbledon

