Para Iga Świątek - Hubert Hurkacz pokonała duet Zhibek Kulambayeva - Grigorij Łomakin 6:3, 6:4. Pierwszy set trwał tylko 28 minut. Ale to właśnie w jego trakcie polska tenisistka popisała się fenomenalnym zagraniem , które błyskawicznie zaczęło krążyć po sieci.

Po zaciętej wymianie Iga dopadła do - wydawało się - straconej piłk i i już spoza kortu ciętym bekhendem umieściła ją w narożniku korytarza deblowego . Publiczność natychmiast zareagowała owacyjnie. Aplauz nie cichł przez długą chwilę.

Iga Świątek z zagraniem roku? Roger Federer: To było szalone

Po meczu Świątek posłała klip z widowiskową akcją samemu Rogerowi Federerowi , dopytując go filuternie o opinię na ten ten temat.

Szwajcarski hegemon kortów odpowiedział tyleż szybko, co dosadnie: "To było szalone". Była to jego pierwsza aktywność na Twitterze od blisko miesiąca.