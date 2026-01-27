Iga Świątek do tegorocznego Australian Open podchodziła pewnie bez większych oczekiwań. Patrząc na drabinkę Polki wyłaniał się ćwierćfinał, w którym jej rywalką powinna być Jelena Rybakina. Kazaszka w Melbourne historycznie radziła sobie albo fatalnie albo prawie idealnie.

W tegorocznym turnieju zdaje się być w naprawdę dobrej dyspozycji. Do ćwierćfinału Kazaszka awansowała bez, choćby straconego seta. Prawo gry o półfinał w poniedziałkowy poranek (czasu polskiego przyp. red.) zapewniła sobie także Polka. Iga w 4. rundzie pokonała Maddison Inglis.

Świątek już przegrała z Rybakiną w AO. To było trzy lata temu

To sprawia, że w ćwierćfinale zagra właśnie z Rybakiną, a panie już w przeszłości w Australii ze sobą grały i Iga nie wspomina tego zbyt dobrze. Mowa o meczu czwartej rundy turnieju w Melbourne w 2023 roku, gdy Iga rozstawiona była z numerem pierwszym, a Rybakina grała jako 22. zawodniczka imprezy.

Mecz rozpoczął się dla ówczesnej liderki rankingu WTA fatalnie. Świątek już w pierwszym gemie spotkania straciła podanie przy pierwszej okazji. W następnym gemie miała dwie szanse na odrobienie strat, ale ich nie wykorzystała. Rybakina wyszła na prowadzenie 2:0, ale ten stan nie trwał długo.

Świątek drugiego gema serwisowego wygrała, a przy trzeciej szansy na przełamanie już sprawy nie pokpiła. Doprowadziła do remisu 2:2 i wydawało się, że mecz wchodzi na dobre dla niej tory. Kolejne dwa gemy padły łupem serwujących bez większych problemów. Siódmy gem w każdym pierwszym secie potrafi być przełomowy.

Przyczyna tego stanu rzeczy jest prosta - zawodniczka podaje ostatni raz starym kompletem piłek. Tym razem niestety przekonała się o tym Świątek. Polka przegrała podanie drugi raz w tym meczu i start w tym secie już nie odrobiła. Rybakina wygrała 6:4 i zbliżyła się do ćwierćfinału.

Druga partia dla Igi rozpoczęła się w sposób wymarzony. Świątek gładko wygrała swojego gema serwisowego, a potem przełamała Rybakinę i obroniła przełamanie. Po kilkunastu minutach prowadziła 3:0. Wydawało się, że sytuacja kształtuje się odpowiednio, aby rozegrać trzeciego seta.

Niestety od tego momentu Raszynianka wygrała ledwie jednego gema, tracąc dwukrotnie podanie i ostatecznie przegrała 4:6, a mecz zakończył się czystym winnerem ze strony Rybakiny po równo 89 minutach gry. Kazaszka po pokonaniu Świątek ruszyła dalej. Pokonała Jelenę Ostapenko i Viktorię Azarenkę. Dopiero w finale przegrała z Aryną Sabalenką 6:4, 3:6, 4:6.

Teraz pozostaje nadzieja, że historia się nie powtórzy. Świątek w przeciwieństwie do 2023 roku, podchodzi do spotkania ćwierćfinałowego w roli tej z minimalnie mniejszymi szansami na zwycięstwo według ekspertów. Delikatną faworytką jest bowiem Rybakina. Spotkanie już w środę. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

Iga Świątek przegrała z Jeleną Rybakiną w drugim meczu WTA Finals Artur Widak AFP

Iga Świątek w meczu z Jeleną Rybakiną MAHMUD HAMS AFP

Jelena Rybakina i Iga Świątek zmierzą się ze sobą w drugiej kolejce fazy grupowej WTA Finals 2025 STR / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / JUNG YEON-JE / AFP AFP

