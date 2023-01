Nasza gwiazda podczas pierwszego, wielkoszlemowego turnieju tego sezonu dotarła do czwartej rundy. Uznać w niej musiała wyższość późniejszej finalistki, Jeleny Rybakiny, z którą przegrała 4:6, 4:6. Co ciekawe, reprezentantka Kazachstanu (urodzona w Moskwie) pokonała Świątek już drugi raz w ciągu zaledwie kilku tygodni. Poprzednio zrobiła to 24 grudnia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (6:3, 6:1).