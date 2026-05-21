Świątek poznała rywalkę w Paryżu. Drabinka śmierci, "Zmora" niemal na początku

Turniej w Paryżu na Stade Roland Garros kończy trwający 2,5 miesiąca czas turniejów na kortach ziemnych. U panów jest on nieco bardziej rozbudowany, bo składa się z trzech imprez rangi Masters 1000. U pań zaś są tylko dwie - w Rzymie i Madrycie. Ani jednej nie wygrały zawodniczki z najlepszej piątki rankingu - to już było coś nowego. I sprawiło, że zestaw faworytek rywalizacji w stolicy Francji znacznie się powiększył.

To już bowiem nie tylko broniąca tytułu Coco Gauff, rosnąca w siłę Jelena Rybakina, dominatorka w WTA Aryna Sabalenka, czy wreszcie "Królowa" Paryża, czterokrotna mistrzyni Iga Świątek. Ogromne ambicje ma Mirra Andriejewa, która na Caja Magica dotarła do finału, a na Foro Italico - do ćwierćfinału. To również Marta Kostiuk i Elina Switolina - obie w znakomitej dyspozycji od początku kwietnia. Los mógł więc dla jednej z gwiazd ułożyć się tak, że w drabince dostałaby Kostiuk już w 1/8 finału, a Switolinę czy Andriejewą - w 1/4.

I to... sprawdziło się u Świątek. A pechowych informacji było więcej.

Wielkoszlemowe turnieje mają to do siebie, że te pierwsze etapy często są formą rozgrzewki, a kluczowa jest dyspozycja w drugim tygodniu. I już w pierwszej rundzie można wpaść na mecz-pułapkę. Bez rozstawienia znalazły się tu m.in. Qinwen Zheng, czyli mistrzyni olimpijska z tych właśnie obiektów, Barbora Krejcikova, mistrzyni French Open z 2021 roku czy Caty McNally. Właśnie na Amerykankę wpadła w Rzymie Świątek - dla niej było to pierwsze spotkanie. Polka wygrała, ale po trzysetowej, ciężkiej batalii.

Dzisiaj też awans do Rolanda Garrosa wywalczyła Maja Chwalińska, wygrała w finale kwalifikacji z Suzan Lamens 7:6 (4), 7:5. Tyle że dolosowanie zawodniczek z tego grona odbędzie się dopiero w piątek, po zakończeniu wszystkich spotkań w kwalifikacjach.

Roland Garros. Coco Gauff i Jannik Sinner gwiazdami ceremonii losowania

Rok temu Świątek była w Paryżu rozstawiona z "5", miała za sobą bardzo nieudany turniej w Rzymie. A w Paryżu już było bardzo dobrze, zbudował ją wygrany mecz w czwartej rundzie z Jeleną Rybakiną, choć wysoko już przegrywała. Dziś więc, z "3" w drabince, i tak była w lepszej sytuacji.

Iga mogła wpaść na miejsce, oznaczające starcie z wiceliderką deblowego rankingu WTA Taylor Townsend lub z Emerson Jones. Wypadło to drugie rozwiązanie.

W połówce Polki znalazła się Rybakina. A to oznacza, że nie dojdzie do powtórki ubiegłorocznego finału - Gauff może zagrać z Sabalenką już w półfinale.

Jelena Ostapenko, Rzym 2026 WANG KAIYAN/Xinhua AFP

Tyle że po drugiej rundzie zaczną się dla Igi schody - i to dosłownie. Podopieczna Francisco Roiga może wpaść na Jelenę Ostapenko już w trzeciej rundzie, zatem w pierwszym tygodniu zmagań. A z nią ma bilans 0:6.

W czwartej rywalką może być Marta Kostiuk, mistrzyni WTA z Madrytu, która ma 12 zwycięstw z rzędu. A jeśli dojdzie do tej potyczki, będzie miała ich już 15.

Potencjalna droga Igi Świątek do tytułu w Paryżu:

1. runda: Emerson Jones

2. runda: Sara Bejlek lub kwalifikantka

3. runda: Ostapenko/Seidel/Valentova/Linette

4. runda: Kostiuk/Fernandez

Ćwierćfinał: Switolina/Tauson/Bencic/McNally

Półfinał: Rybakina/Andriejewa/Muchova/Paolini.

Finał: Sabalenka/Gauff/Anisimova/Pegula.

Magdalena Fręch i Magda Linette znalazły się w dolnej części drabinki. Łodzianka w pierwszej rundzie zmierzy się z Eleną-Gabrielą Ruse. Mniej szczęścia miała Poznanianka - jej rywalką będzie 19-letnia Czeszka Tereza Valentova, wyżej klasyfikowana w rankingu, na 43. miejscu. Niedawno dotarła do finału turnieju WTA 125 w St-Malo. A jeśli wygra, trafi na Ostapenko lub Niemkę Ellę Seidel.

Hitem w Paryżu będzie spotkanie już w pierwszej rundzie Switoliny z Anną Bondar. W Madrycie niespodziewanie lepsza była Węgierka.

W męskiej drabince Hurkacz i Majchrzak ominęli graczy rozstawionych. Ten pierwszy zagra z Jaume Munarem, drugi - z Alejandro Tabilo.

