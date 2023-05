Świątek poznała nową potencjalną rywalkę. Co za mecz na rzymskim korcie

Nim jednak do niego dojdzie, wszystkim fanom tenisa pozostało do obejrzenia jeszcze co najmniej kilka niezmiernie interesujących potyczek. W środowe popołudnie do walki w ćwierćfinale stanęły tymczasem Hiszpanka Paula Badosa oraz Łotyszka Jelena Ostapenko. Emocji i tu nie zabrakło.