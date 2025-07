Świątek poznała ew. rywalkę w ćwierćfinale. 5:4 40-15 i totalny zwrot w meczu Rosjanki

Dolna ćwiartka w singlowej drabince kobiet kształtowana się następująco. Pierwszą parę czwartej rundy tworzyły Iga Świątek i Clara Tauson. O ile obecność Polki nie budzi zaskoczenia, o tyle w przypadku Dunki można mówić o pewnej niespodziance. W 1/16 finału pokonała faworyzowaną Jelenę Rybakinę i dzięki temu to 22-latka powalczy z raszynianką o awans do najlepszej "8". Z kolei drugie zestawienie kreowały Ludmiła Samsonowa i Jessica Bouzas Maneiro. W przypadku Hiszpanki można mówić o sensacji, bowiem w jej sekcji znajdowała się Coco Gauff. Amerykanka przegrała jednak w pierwszej rundzie z Dajaną Jastremską, a Ukrainka została pokonana właśnie przez Hiszpankę.

Zanim na kort numer 1 wyszły Świątek i Tauson, wcześniej wystartował pojedynek na obiekcie oznaczonym jako "2" z udziałem Samsonowej i Bouzas Maneiro. Faworytką do awansu była oczywiście Rosjanka. Ludmiła nie straciła jak dotąd ani jednego seta w tegorocznym Wimbledonie. Pokonała na otwarcie Mayę Joint, później Julię Starodubcewą, a w trzeciej fazie - Darię Kasatkinę. Na dodatek za Samsonową przemawiał rankingu - w jej przypadku jest to 19. miejsce, a u rywalki - dopiero 62. lokata. Dla Hiszpanki już sam awans do czwartej rundy stanowił sporą nobilitację, ale tenisistka z Półwyspu Iberyjskiego chciała sprawić jeszcze jedną niespodziankę podczas zmagań w Londynie.

Wimbledon: Ludmiła Samsonowa kontra Jessica Bouzas Maneiro w czwartej rundzie

Mecz rozpoczął się o serwisu Samsonowej. Rosjanka słabo zainaugurowała rywalizację, dała się przełamać za drugim break pointem. Po zmianie stron Hiszpanka podwyższyła na 2:0. W następnych minutach obie tenisistki pilnowały swoich podań. Kolejne większe emocje przypadły na szóste rozdanie. Wówczas Jessica wypuściła z rąk prowadzenie 40-15 i dopuściła przeciwniczkę do szans na przełamanie powrotne. Po drugiej okazji Ludmiła wyrównała na 3:3. To był początek festiwalu breaków. W dziewiątym gemie turniejowa "19" miała 30-0, ale potem przegrała cztery akcje z rzędu.

Przy stanie 5:4 zawodniczka z Półwyspu Iberyjskiego mogła zamykać premierową odsłonę pojedynku. Bouzas Maneiro wypracowała sobie rezultat 40-15, a to oznaczało dwa setbole. Przy pierwszym Hiszpanka dała się zaskoczyć głębokim zagraniem pod linię końcową. Podczas drugiego nie miała szczęścia. Piłka po zagranym przez nią dropszocie zatańczyła na taśmie i została po stronie Jessiki. Zrobiła się równowaga. Później pojawiały się break pointy dla Samsonowej i ostatecznie doszło do piątego przełamania z rzędu.

Korzystną serię returnujących przerwała dopiero Ludmiła. W jedenastym rozdaniu Rosjanka nie straciła ani jednego punktu i zagwarantowała sobie co najmniej tie-break. Do decydującej rozgrywki jednak nie doszło. Bouzas Maneiro miała problem z domknięciem dwunastego gema, nie wykorzystała w sumie dwóch okazji na 6:6. W kluczowych momentach pojawiały się podwójne błędy serwisowe. Jeden z nich dał setbola turniejowej "19". Hiszpanka nie wytrzymała intensywnej wymiany i w ten oto sposób premierowa odsłona zakończyła się wynikiem 7:5 na korzyść Rosjanki.

Na początku drugiej części rywalizacji obie pilnowały swoich podań. Pierwsze break pointy pojawiły się dopiero w trzecim gemie. Wówczas Samsonowa przegrywała już 15-40, ale od tego momentu wygrała cztery punkty z rzędu. Także przy kolejnym swoim rozdaniu Ludmiła musiała bronić break pointa. Po podwójnym błędzie serwisowym pojawiły się jednak znakomite podania, po których ciągle pozostawała nieprzełamana w drugiej partii. Po zmianie stron problemy zafundowała sobie Bouzas Maneiro. Prowadziła 30-0, ale od tego momentu przegrała trzy akcje z rzędu. Pojawiła się szansa dla Rosjanki na 4:2. Ostatecznie jednak Hiszpanka oddaliła zagrożenie i sprawiła, że ciągle nie widzieliśmy ani jednego breaka w tym secie.

Następne rozdania były pewnie wygrywane przez serwujące, co premiowało Ludmiłę, która podawała jako pierwsza. Prowadząc 5:4, mogła wywrzeć presję na przeciwniczce. Jessica musiała utrzymać serwis, by pozostać w grze o awans do ćwierćfinału. Przegrała pierwsze dwie akcje, co sprawiło, że Samsonowa znalazła się o dwa punkty od najlepszej "8". Zawodniczka z Półwyspu Iberyjskiego wspięła się jednak na wyżyny swoich możliwości od stanu 0-30 nie przegrała ani jednej wymiany. Dzięki temu wyrównała na 5:5.

Jedenaste rozdanie przyniosło nam break pointy dla Jessiki. I to aż trzy. Ale przy wszystkich Rosjanka zdołała wyjść z opresji. Później wydarzyło się to, co w pierwszym secie. Samsonowa wywalczyła przełamanie w dwunastym gemie i zapewniła sobie zwycięstwo. Po drugim meczbolu, gdzie znów pomogła jej taśma, pokonała Hiszpankę 7:5, 7:5 i zameldowała się w ćwierćfinale Wimbledonu. O awans do najlepszej "4" powalczy z Igą Świątek lub Clarą Tauson.

Główna rywalizacja w Londynie potrwa do 13 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące turnieju można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interia Sport. Transmisje z Wimbledonu przeprowadza Telewizja Polsat. Relacje tekstowe z meczów naszych reprezentantów będą dostępne w naszym serwisie.

Ludmiła Samsonowa AFP

Jessica Bouzas Maneiro William West AFP

Iga Świątek Ray Tang AFP