Gdy kilka tygodni temu pojawiła się lista startowa do turnieju WTA 500 w Bad Homburg, Iga Świątek była pewna rozstawienia z "1". 8 czerwca pojawiła się jednak informacja, że do obsady niemieckich zmagań dołącza Jelena Rybakina, jako zastępstwo z TOP 30 za kontuzjowaną Hailey Baptiste. W związku z tym najwyższa pozycja w drabince miała przypaść 27-latce. Na niespełna dwie godziny przed ceremonią losowania drabinki okazało się, że reprezentantka Kazachstanu nie weźmie udziału w imprezie. "Muszę zrezygnować z gry w Bad Homburg z powodu pewnego dyskomfortu w prawym biodrze" - przekazała mistrzyni Australian Open 2026.

To sprawiło, że Świątek otrzymała ostatecznie numerek jeden w drabince. Wczoraj Polka odbyła pierwszy trening w Niemczech. Raszynianka miała okazję poćwiczyć z triumfatorką Roland Garros - Mirrą Andriejewą. Dla obu tenisistek to jedyny test przed wielkoszlemową rywalizacją w Wimbledonie. Rosjanka otrzymała rozstawienie z "2", przez co do spotkania Igi z Mirrą może dojść najwcześniej w finale WTA 500 w Bad Homburg.

Znamy drabinkę WTA Bad Homburg. Iga Świątek zacznie od drugiej rundy

Po godz. 17:00 przeprowadzono ceremonię losowania. Cztery najwyżej rozstawione zawodniczki otrzymały wolny los w pierwszej rundzie. W związku z tym Iga Świątek rozpocznie zmagania od 1/8 finału. We wtorek albo środę zmierzy się ze zwyciężczynią spotkania Eva Lys - Emma Navarro. Ewentualny ćwierćfinał z udziałem Raszynianki może przynieść starcie z Lindą Noskovą albo Anną Kalinską. W połówce Polki znalazły się Karolina Muchova, Diana Sznajder, Qinwen Zheng oraz Clara Tauson.

Hitowy pojedynek czeka Magdalenę Fręch. Druga z naszych reprezentantek trafiła na "dzień dobry" na rozstawioną z "6" Naomi Osakę. Obie znajdują się dolnej części drabinki, m.in. z Mirrą Andriejewą, Eliną Switoliną czy Ivą Jovic. Rozgrywki w Bad Homburg potrwają do soboty, 27 czerwca. Dwa dni później rozpocznie się główna rywalizacja na Wimbledonie.

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Przed rokiem Świątek dotarła do finału w Niemczech, a później sięgnęła po tytuł w stolicy Wielkiej Brytanii. Zobaczymy, jak tym razem potoczy się jej przygoda w trakcie sezonu na kortach trawiastych. Warto dodać, że w Bad Homburg zabraknie Jessiki Peguli, która jako jedyna znalazła w poprzednim roku sposób na pokonanie Igi na tej nawierzchni. Dokonała tej sztuki właśnie w decydującym starciu imprezy rangi WTA 500.

Iga Świątek FILIPPO MONTEFORTE AFP

Magdalena Fręch Artur Widak / NurPHOTO AFP

Naomi Osaka FILIPPO MONTEFORTE AFP





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