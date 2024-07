Świątek poznała drabinkę na olimpijski szczyt. Rybakina i Ostapenko na drodze Polki

Iga Świątek przystępuje do olimpijskiej rywalizacji w Paryżu jako główna faworytka. Nic w tym dziwnego, bowiem zagra na swoich ulubionych kortach, znanych z wielkoszlemowego Roland Garros. To właśnie tam triumfowała w czterech z pięciu ostatnich edycji zmagań w grze pojedynczej. Wydaje się zatem, że to idealna szansa na wywalczenie pierwszego olimpijskiego krążka, chociaż presja na Polce będzie ogromna.

