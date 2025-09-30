Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek poznała decyzję federacji, nagły komunikat przed meczem Polki. Apele na nic

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Iga Świątek błyskawicznie zameldowała się już w 4. rundzie WTA Pekin, gdzie zmierzy się z Emmą Navarro. Jej spotkanie w 1/16 finału z Camilą Osorio potrwało zaledwie 40 minut i zakończyło się kreczem Kolumbijki. Tuż przed starciem z Navarro media obiegł zaskakujący komunikat ze strony Francuskiej Federacji Tenisowej. Polka już wie, że działacze postanowili postąpić wbrew tenisistom i tenisistom, co ogłosili oficjalnie.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekABACA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Podczas gdy Iga Świątek świętuje kolejne zwycięstwa, tym razem w Pekinie, w świecie tenisa toczy się od dłuższego czasu zażarta dyskusja na temat konieczności kroczenia z duchem postępu technologicznego i usprawniania kolejnych turniejów. W ostatnich latach spore zmiany objęły m.in. Wimbledon, gdzie zrezygnowano z sędziów liniowych.

Tym samym turniej w Londynie dołączył do grona Australian Open i US Open, gdzie również technologia zastąpiła część sędziów. Ostatnimi rozgrywkami, gdzie wciąż się na to nie zdecydowano, jest Roland Garros. W poniedziałek zapadła decyzja, na którą wiele tenisistów i tenisistek, na czele z Igą Świątek czekało. 

Organizatorzy Roland Garros zdecydowali. Iga Świątek poznała oficjalną decyzję

Niedługo przed meczem 1/8 finału WTA Pekin, pomiędzy Świątek i Emmą Navarro, prezydent Francuskiej Federacji Tenisowej - Gilles Moretton ogłosił oficjalną decyzję w sprawie sędziów liniowych.

Wbrew apelom gwiazd, a także temu, czego spodziewała się opinia publiczna, Roland Garros pozostanie przy sędziach liniowych, rezygnując z wykorzystania technologii na szerszą skalę.

Jesteśmy federacją, w której sędziowie i arbitrzy liniowi pracują na co dzień i podkreślam z pokorą, że jesteśmy najlepszym krajem w zapewnianiu obsługi meczów w tourze. Jesteśmy z tego dumni, mamy sprawny system szkolenia
podkreślił prezydent federacji

- Stanowimy punkt odniesienia i chcemy, aby tak pozostało. Wolą federacji jest utrzymać sędziów liniowych tak długo, jak to możliwe. Na razie to zawodnicy nadają kierunek. Jeśli pewnego dnia jednogłośnie powiedzą: "Nie zagramy bez maszyny", zobaczymy - dodał.

Daniil Medvedev - Alexander Zverev. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Tenisiści narzekali na brak technologii we French Open. Nici ze zmiany

Słowa Moretton kontrastują mocno z licznymi, krytycznymi głosami w tym temacie ze strony wspomnianych zawodników. W przeszłości decyzję organizatorów French Open o braku wprowadzenia zmian technologicznych krytykowali m.in. Novak Djoković, Alexander Zverev, czy Rennae Stubbs.

Decyzję na własnej skórze z pewnością odczuje również Iga Świątek, dla której Roland Garros jest zdecydowanie jednym z ulubionych turniejów. Polka już czterokrotnie sięgała po tytuł French Open, a na kortach w stolicy Francji czuje się jak ryba w wodzie.

