Świątek poznała ćwierćfinałową rywalkę w Dubaju. Demolka w meczu rewelacyjnej Rosjanki

Iga Świątek po raz trzeci z rzędu zameldowała się co najmniej w ćwierćfinale turnieju w Dubaju. Polka miała trudne zadanie w pierwszym secie pojedynku przeciwko Dajanie Jastremskiej, Ukrainka postawiła twarde warunki. W drugiej odsłonie nastąpiła już całkowita dominacja naszej tenisistki, co zaowocowało zwycięstwem 7:5, 6:0. W czwartek raszynianka powalczy o awans do najlepszej "4" imprezy rangi WTA 1000. Znamy już jutrzejszą rywalkę 23-latki. Wyłoniło ją starcie Mirra Andriejewa - Peyton Stearns.