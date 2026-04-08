Świątek poza listą. Zostały 2 dni. Mocny głos z polskiego obozu

Mecz reprezentacji Polski z Ukrainą zostanie rozegrany na mączce w gliwickiej PreZero Arenie. Pierwotnie gospodyniami tego meczu miały być nasze rywalki, lecz ostatecznie dzięki osiągniętemu porozumieniu polskie tenisistki będą mogły zagrać przed własną publicznością.

Stawka tego pojedynku jest wysoka, bo jego triumfatorki zapewnią sobie awans do wrześniowego turnieju finałowego Billie Jean King Cup, który rozstanie rozegrany w chińskim Shenzhen.

Reprezentacja Polski - której kapitanem jest Dawid Celt - powalczy o zwycięstwo w składzie: Magda Linette, Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova oraz Martyna Kubka.

Zobacz również: Tomasz Brożek

Długo nie było jasne, czy do zespołu dołączy Iga Świątek. Nasza najlepsza zawodniczka pod koniec marca ogłosiła jednak, że tym razem nie wystąpi w barwach naszej kadry. - Ostatni czas jest dla mnie wymagający - zarówno sportowo, jak i pod względem zmian, które dzieją się wokół mnie. Czuję, że potrzebuję chwili, żeby się zatrzymać, poukładać pewne rzeczy, a także skupić się na spokojnej, jakościowej pracy. Mam nadzieję, że to rozumiecie - tłumaczyła powody swojej decyzji czwarta obecnie rakieta świata.

Tenis. Polska zagra z Ukrainą. Są głosy z biało-czerwonego obozu

I bez Igi Świątek będziemy jednak grać o awans. A z obozu naszej kadry płyną mocne głosy mówiące o tym, jak wyjątkowa jest gra dla reprezentacji dla wszystkich naszych tenisistek.

- Przyjechałyśmy tu, by wygrać. Zazwyczaj gramy dla siebie, dla naszego teamu. Teraz zagramy dla Polski. Zdecydowanie będzie inaczej. To zupełnie inne odczucie, które wiąże się z odpowiedzialnością, ale też jest zaszczytem. Takie mecze rządzą się swoimi prawami, mogą się odwrócić w każdej chwili. Na co dzień nie gramy zbyt często w Polsce. Na pewno jest to coś wyjątkowego, cieszę się z tej możliwości - powiedziała Magda Linette cytowana przez Polską Agencją Prasową.

Wtórowała jej Maja Chwalińska zaznaczając, że ten tydzień jest dla niej wyjątkowy. - Zapamiętam go na cały rok. Na pewno czuję troszkę większą presję, ale też jest to przywilej, że tyle osób nas wspiera. Hala jest imponująca - zapewniła.

Nad urokami gliwickiej areny rozpływała się także Martyna Kubka. - To największa hala, w jakiej ostatnio miałyśmy okazję zagrać. Szybko się do tej przestrzeni przyzwyczaimy. Nawierzchnia jest - jak na mączkę - dość szybka, co mnie bardzo odpowiada - przekazała.

Kapitan Dawid Celt ma jednak świadomość, że zadania stojące przed reprezentacją Polski, wcale nie jest łatwe.

- Ukrainki to nie są anonimowe zawodniczki. Co tydzień grają w największych turniejach na świecie. To dobra, mocna drużyna. Nie ma się co czarować. Zaskoczenia nie będzie, wiemy, czego się spodziewać. Postaramy się wykorzystać to, że gramy siebie, te dni treningowe, które są za nami i jeszcze przed nami. Będziemy - jak zawsze - walczyć o każdy punkt. Niezależnie od tego, kto stoi po drugiej stronie siatki staramy się walczyć o zwycięstwo i to się nie zmienia - przytacza jego słowa PAP.

Iga Świątek Karim JAAFAR / AFP AFP

Iga Świątek Izhar KHAN / AFP AFP

Iga Świątek zadowolona przed Miami Open. „Podczas treningów czułam się świetnie". WIDEO