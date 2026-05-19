Świątek poza listą. Komunikat organizatorów. "Nie możemy już ukrywać"

Tomasz Brożek

Wśród fanów i tenisowych ekspertów z każdym dniem rośnie ekscytacja w związku ze zbliżającym się coraz większymi krokami Rolandem Garrosem. Tymczasem w przede dniu paryskiej imprezy doszedł do nas komunikat z Niemiec, który z naszego punktu widzenia dotyczy przede wszystkim Igi Świątek, a raczej jej braku. Polka znalazła się poza listą zgłoszeń na imprezę, stanowiącą preludium do jej walki o obronę wielkoszlemowego tytułu.

Iga Świątek wykonuje backhand, ubrana w czapkę i sportowy strój, skupiona na piłce tenisowej.
Iga Świątek w akcjiAlberto PIZZOLI / AF AFP

Cały tenisowy świat spogląda obecnie w stronę Paryża, gdzie już za pięć dni rozpocznie się wielkoszlemowa rywalizacja na kortach Rolanda Garrosa. Do swojego królestwa, jakim stał się w ostatnim czasie francuski kompleks, wróciła już Iga Świątek, sposobiąca się do walki o swój piąty triumf w jednej europejskich stolicy mody.

Nasza była liderka światowego rankingu ma za sobą najlepszy w tym sezonie występ w Rzymie, gdzie dotarła do półfinału, w którym lepsza okazała się Elina Switolina. Już od poniedziałku trenuje jednak nad Sekwaną, a podczas wtorkowej sesji na korcie imienia Philippe'a Chatrier'a miała okazję sprawdzić swoją formę w starciu z Hailey Baptiste, która w Madrycie wyrzuciła z turniejowej drabinki Arynę Sabalenkę.

Tymczasem nadszedł jednak komunikat dotyczący jednego z kolejnych turniejów, który odbędzie się w Berlinie.

WTA Berlin. Organizatorzy ogłosili listę zgłoszeń. Co z Igą Świątek?

Tamtejsi organizatorzy ogłosili dzisiaj oficjalnie listę uczestniczek tegorocznej imprezy. - Nie możemy już tego dłużej przed wami ukrywać - napisali.

Wykaz zawodniczek, które wystąpią w Berlinie robi wrażenie. Dość powiedzieć, że jedyną zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu WTA, której w niej brakuje, jest Iga Świątek.

Świątek już w Paryżu, a tu takie słowa legendy. Nie ma wątpliwości ws. Polki

Zmagania w stolicy Niemiec rozpoczną się 15 czerwca, a więc dziewięć dni po finale Rolanda Garrosa. Dla najlepszych zawodniczek świata będzie to okazja do przetarcia na kortach trawiastych przed Wimbledonem.

Co warte podkreślenia, Igi Świątek zabrakło w Berlinie także przed rokiem. Wówczas jedyny turniej na trawie przed triumfem na londyńskim Wielkim Szlemie rozegrała w Bad Homburg, a następnie niespodziewanie sięgnęła po tytuł w Londynie, gdzie w tym roku będzie bronić cennego tytułu.

Grono 8 najwyżej rozstawionych tenisistek w Berlinie utworzą m.in. Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina, Coco Gauff, Jessica Pegula, Amanda Anisimova, czy Elina Switolina. Dziką kartę od organizatorów otrzymała reprezentantka gospodarzy - Eval Lys.

