Świątek poza Finals, licznik zatrzymany. Polka i tak zarobiła ogromne pieniądze

Iga Świątek po powrocie na kort 3 listopada i ograniu Barbory Krejczikovej niestety w swoim drugim meczu w ramach WTA Finals 2024 uległa Coco Gauff , co skomplikowało kwestię jej potencjalnego awansu do fazy pucharowej zmagań odbywających się w Rijadzie.

WTA Finals. Krejczikova lepsza od Gauff. Świątek kończy turniej, oto jej nagroda

W spotkaniu Amerykanki i Czeszki to druga z pań okazała się górą i odniosła zwycięstwo 7:5, 6:4. To zaś automatycznie oznaczało, że to Krejczikova, kosztem Świątek, przedarła się do następnej fazy. Raszynianka zamknęła więc swój udział w imprezie dość wcześnie, ale tak czy inaczej, zarobiła niemałe pieniądze.