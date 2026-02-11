Świątek "powołana" na zimowe igrzyska. Hit. Nazwisko Polki padło dwa razy

Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Coritina trwają w najlepsze. I w końcu doczekaliśmy się na nich pierwszego niezwykle radosnego akcentu, jakim był poniedziałkowy srebrny medal Kacpra Tomasiaka w skokach narciarskich na normalnym obiekcie w Predazzo. Przed nami jednak wciąż kolejne występy "Biało-Czerwonych", w których upatrujemy swoich nadziei medalowych. Choćby dziś szansę na "krążek" w rywalizacji na 1000 m będzie miał polski panczenista Damian Żurek.

Tymczasem wystosowany został humorystyczny, a przy tym dość szalony pomysł wzmocnienia polskiej kadry na zimową imprezę czterolecia. Podwójną "nominację" od swoich koleżanek z kortu otrzymała bowiem nie kto inny, a sama Iga Świątek. Zaskoczenie może budzić to, w jakiej dyscyplinie widziała by Polkę jedna z nich.

Zimowe igrzyska olimpijskie. Iga Świątek z "powołaniem" od rywalek

Profile "Just Women's Sports" oraz "Tennis Channel" przy okazji dnia medialnego podczas trwającego turnieju WTA 1000 w Dosze zadały tenisistkom dość ciekawe pytanie: - Która zawodniczka z touru WTA mogłaby startować na zimowych igrzyskach?

Jako pierwsza przed kamerą stanęła reprezentantka Stanów Zjednoczonych Coco Gauff, która bez wahania wskazała właśnie na Igę Świątek. - Dużo ślizga się po korcie, więc mogłaby dobrze spisywać się w jeździe figurowej na łyżwach lub czymś w tym stylu.

Polską wiceliderkę światowego rankingu nominowała także kolejna z Amerykanek - Amanda Anisimova, wskazując na jej "zwinność" oraz "ogólne zdolności ruchowe".

Warto zaznaczyć, że Iga Świątek mimo skupienia na prestiżowej rywalizacji w Dosze, żywo interesuje się tegorocznymi igrzyskami we Włoszech. Polka reagowała na koszmar, który przeżyła na olimpijskiej trasie Lindey Vonn, ulegając poważnej kraksie, a ostatnio gratulowała także publicznie wywalczonego medalu wspomnianemu już Kacprowi Tomasiakowi.

Rozwiń

Iga Świątek Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP _ AFP

Coco Gauff MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Jekatierina Kurakowa YUAN TIAN AFP

Iga Świątek zaniepokojona ciągłą obserwacją podczas turniejów. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press