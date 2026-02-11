Świątek "powołana" na zimowe igrzyska. Hit. Nazwisko Polki padło dwa razy

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Iga Świątek ma już na koncie brązowy medal letnich igrzysk olimpijskich, wywalczony przed dwoma laty w Paryżu, a już za dwa lata znajdzie się zapewne w gronie faworytek podczas rywalizacji w Stanach Zjednoczonych. Co jednak niezwykle intrygujące, sportowy talent Polki jest doceniany także w kontekście zimowych zmagań. Nasza zawodniczka dostała nawet dwa wirtualne powołania na tę odsłonę imprezy czterolecie. I to od nie byle kogo.

Sportowczyni siedząca na ławce w sportowym stroju z widocznymi logotypami sponsorów, trzymająca butelkę i gestykulująca, obok fragment ściany z herbem drużyny olimpijskiej Włoch i symbolami olimpijskimi.
Iga Świątek została doceniona przez swoje rywalki w kontekście zimowych igrzysk olimpijskichWILLIAM WEST/AFP/East News / PIERO CRUCIATTI/AFP/East NewsEast News
Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Coritina trwają w najlepsze. I w końcu doczekaliśmy się na nich pierwszego niezwykle radosnego akcentu, jakim był poniedziałkowy srebrny medal Kacpra Tomasiaka w skokach narciarskich na normalnym obiekcie w Predazzo. Przed nami jednak wciąż kolejne występy "Biało-Czerwonych", w których upatrujemy swoich nadziei medalowych. Choćby dziś szansę na "krążek" w rywalizacji na 1000 m będzie miał polski panczenista Damian Żurek.

Skoki narciarskie. Na zdjęciu Dawid Kubacki oraz Kacper Tomasiak
Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    Tymczasem wystosowany został humorystyczny, a przy tym dość szalony pomysł wzmocnienia polskiej kadry na zimową imprezę czterolecia. Podwójną "nominację" od swoich koleżanek z kortu otrzymała bowiem nie kto inny, a sama Iga Świątek. Zaskoczenie może budzić to, w jakiej dyscyplinie widziała by Polkę jedna z nich.

    Zimowe igrzyska olimpijskie. Iga Świątek z "powołaniem" od rywalek

    Profile "Just Women's Sports" oraz "Tennis Channel" przy okazji dnia medialnego podczas trwającego turnieju WTA 1000 w Dosze zadały tenisistkom dość ciekawe pytanie: - Która zawodniczka z touru WTA mogłaby startować na zimowych igrzyskach?

    Jako pierwsza przed kamerą stanęła reprezentantka Stanów Zjednoczonych Coco Gauff, która bez wahania wskazała właśnie na Igę Świątek. - Dużo ślizga się po korcie, więc mogłaby dobrze spisywać się w jeździe figurowej na łyżwach lub czymś w tym stylu.

    Polską wiceliderkę światowego rankingu nominowała także kolejna z Amerykanek - Amanda Anisimova, wskazując na jej "zwinność" oraz "ogólne zdolności ruchowe".

    Tak Polacy świętowali medal Kacpra Tomasiaka. 19-latek nie może się "odkopać" 

    Warto zaznaczyć, że Iga Świątek mimo skupienia na prestiżowej rywalizacji w Dosze, żywo interesuje się tegorocznymi igrzyskami we Włoszech. Polka reagowała na koszmar, który przeżyła na olimpijskiej trasie Lindey Vonn, ulegając poważnej kraksie, a ostatnio gratulowała także publicznie wywalczonego medalu wspomnianemu już Kacprowi Tomasiakowi.

    Iga Świątek i Aryna Sabalenka to dwie najwyżej notowane tenisistki w rankingu WTA
      Iga ŚwiątekFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP _AFP
      Coco GauffMEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
      Jekatierina KurakowaYUAN TIANAFP
