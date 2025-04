Świątek powinna pójść drogą Sabalenki. Bez złudzeń. "Nie widzę przeszkód"

Świątek i biomechanik w sztabie? Dawid Celt z jasnym stanowiskiem

Ten temat pojawił się także w rozmowie między Markiem Furjanem i Dawidem Celtem na kanale Break Point. Na czacie do transmisji padło pytanie o możliwość zatrudnienia biomechanika do sztabu. Na podobny krok w pewnym momencie kariery zdecydowała się Aryna Sabalenka. - Jest to kolejny trend w tenisie, ja w Polsce się nie spotkałem, żeby ktoś pracował z biomechanikiem, ale nie widzę absolutnie żadnych przeszkód. Wiem, że obecny trener zaczął skracać trochę ten ruch u Igi. Ruch jest bardzo krótki, przez co trudno jest wygenerować prędkość - stwierdził Celt.