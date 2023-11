Jakiś czas temu w sieci toczyła się gorąca dyskusja na temat słów Agnieszki Radwańskiej. Krakowianka wypowiedziała się na temat Igi Świątek, której zabrakło w kadrze reprezentacji Polski na turniej Billie Jean King Cup Finals. Liderka rankingu WTA wycofała się z tych rozgrywek w trosce o swoje zdrowie. Teraz 22-latka odniosła się do wypowiedzi starszej koleżanki i powiedziała jednoznacznie, co sądzi w tej kwestii. Raszynianka przyznała, że podeszła do tematu ze spokojem.