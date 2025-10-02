Świątek powiedziała, co myśli i rozpętała się burza. Kolejna kontra względem Polki

- Staram się dzielić cały na poszczególne części sezonu i skupiać się na tym, co nadchodzi. Inaczej jest ciężko. Po czterotygodniowym okresie przygotowawczym i ośmiodniowych wakacjach, gdy patrzę pod koniec grudnia i myślę o tym, co mnie czeka w ciągu następnych jedenastu miesięcy, to jest to przytłaczające - mówiła w Pekinie Iga Świątek.

Nie był to pierwszy raz, jak polska tenisistka skarży się na zbyt "przeładowany kalendarz". Jej kolega po fachu Carlos Alcaraz przyznał jej rację, potwierdzając, że tenisiści i tenisistki grają zdecydowanie za dużo. Jednak Zheng Qinwen miała na ten temat zgoła inną opinię.

- To jest część sportu. U profesjonalistów tak to wygląda. Musimy rozegrać wiele turniejów, bo taki jest kalendarz. (...) Ale nie sądzę, że kalendarz jest przepełniony, ponieważ najsilniejsi zawodnicy przetrwają. Taka jest zasada panująca w mojej głowie - mówiła mistrzyni olimpijska, która w tym roku rozegrała zaledwie 32 mecze i od lipca do końcówki października nie grała w ogóle z powodu kontuzji i operacji ręki.

Djoković komentuje. Zwraca uwagę na sprzeczność i tłumaczy, że nie tędy droga

To jednak nie koniec. Teraz głos w tej sprawie zabrał Novak Djoković. Wypowiedź Serba pochodzi z konferencji prasowej na turnieju Rolex Shanghai Masters 2025.

- Widzę, że niektórzy gracze twierdzą, że istnieją narzucone zasady. Ale zasady te dotyczą premii. Można więc stracić premię, ale jest to wybór, który trzeba podjąć, jeśli chce się grać mniej - tłumaczył popularny Nole.

- Są też mecze pokazowe, do których gracze się zapisują, więc jest to trochę sprzeczne - dodaje Serb.

Później Novak Djoković powiedział wprost, że od lat optuje za tym, aby tenisiści i tenisistki w tym temacie o wiele bardziej się zjednoczyli.

Musimy się zjednoczyć i zreorganizować harmonogram i kalendarz. Nawet na długo przed realizacją 30-letniego planu dotyczącego turniejów Masters.

- Ostatecznie, jako zawodnik i ktoś, kto gra na najwyższym poziomie od ponad 20 lat, mogę powiedzieć, że zawodnicy nie są wystarczająco zjednoczeni. Zawodnicy nie angażują się wystarczająco, kiedy powinni - zauważa Novak Djoković.

Na konferencji prasowej Novak Djoković mówił, że temat jest bardzo złożony i tylko większe zjednoczenie zawodników może przynieść jakikolwiek efekt. Jego zdaniem pojedyncze skargi w mediach, jak ta Igi Świątek, przyciągnie trochę uwagi, ale temat zaraz zostanie zapomniany i znowu nic się nie zmieni. Zdaniem Serba - nie tędy droga.

- Wiem to z własnego doświadczenia, zaufajcie mi - skwitował Djoković.

Napięty kalendarz ostatnio dał się we znaki m.in. Arynie Sabalence, która po zwycięstwie na US Open zdecydowała, że odpuści "tysięcznik" w Pekinie. Jak widać, na najwyższym poziomie zawodnicy cały czas muszą podejmować bardzo trudne decyzje i odpuszczać ważne zawody, aby zadbać o swoją dyspozycję fizyczną.

Iga Świątek z powodów osobistych wycofała się z WTA 1000 w Pekinie

Novak Djoković

Aryna Sabalenka i Novak Djoković

