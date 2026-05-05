Świątek potwierdza. Trzydniowy koszmar. To było nieuniknione

Iga Świątek, trenując w pocie czoła, oczekuje na swój premierowy mecz turnieju WTA 1000 w Rzymie. W poniedziałek nasza tenisistka poznała kształt turniejowej drabinki. Ba, osobiście uczestniczyła też w ceremonii losowania.

Wiemy już, że rozpoczynająca rywalizacją od drugiej rundy była liderka rankingu WTA na początek trafi na wracającą do zdrowia Darię Kasatkinę lub Caty McNally. A tuż za rogiem - w czwartej rundzie - czeka na nią potencjalny hit, za jaki uznać należy jej pojedynek z Naomi Osaką.

Jak Iga Świątek czuje się w sercu Italii u progu ostatniego testu przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem? O tym opowiedziała sama zainteresowana podczas konferencji prasowej.

- Cieszę się, że wróciłam. Uwielbiam tu być. To dla mnie najbardziej ekscytujące imprezy, także pod względem spędzania czasu poza kortem. Po prostu cieszę się życiem - przekazała zadowolona z pobytu w Rzymie Polka.

WTA 1000 w Rzymie. Iga Świątek wraca do Madrytu. Tak podsumowała swój występ

W trakcie jej rozmowy z dziennikarzami nie mogło jednak zabraknąć i trudnych kwestii, a za taką trzeba uznać ostatni turniej w Madrycie, zakończony przedwcześnie przez krecz Raszynianki w starciu z Amerykanką Ann Li.

- Turniej w Madrycie był dla mnie ciężki. Był serio wręcz gów******, dosłownie. Odcięło mnie dzień przed meczem. W dniu, gdy grałam, także nie czułam się dobrze. Kompletnie nie miałam energii - wypaliła Iga Świątek, komentując swój występ w Hiszpanii.

Szczerze mówiąc dzień później było już nieco lepiej, choć wciąż nie wiem, czy byłaby wtedy w stanie grać normalnie. Ale po dwóch dniach w końcu miałam się dobrze. Doszłam do siebie. Miałam nieco czasu, by tam zostać i nie podróżować, bo nie sądzę, że to bezpieczna opcja, gdy jest się tak kruchym. Potem przybyłam tutaj i od początku byłam w stanie trenować w pełni na sto procent. Szybko wróciłam

Zaznaczyła przy tym, że biorąc pod uwagę skalę zjawiska, była bezbronna. I nie była w stanie zadziałać prewencyjnie, by uniknąć problemów zdrowotnych. - Czas, w którym to się wydarzyło, był bardzo niefortunny. Ale wiele zawodniczek zachorowało, dlatego nie uważam, że mogliśmy zrobić cokolwiek, by tego uniknąć - powiedziała trzecia obecnie rakieta świata.

Iga Świątek

Iga Świątek

