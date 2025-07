Świątek pokonała Samsonową, ale co stało się potem. Jest komunikat organizatorów turnieju

Jeszcze kilka tygodni temu w środowisku tenisowym opinia na temat tego, jaki sezon rozgrywa Iga Świątek, była dość jasna. Oczywiście nie padało w tym kontekście zbyt wiele ciepłych słów, bo nasza gwiazda aż do czerwca nie zagrała, w choćby jednym indywidualnym finale, co dotychczas było wręcz niemożliwe do wyobrażenia na tym etapie sezonu.

Te wyraźnie procentują podczas tegorocznej edycji Wimbledonu, gdzie od pierwszego spotkania oglądamy zupełnie inaczej nastawioną do gry na trawie Świątek, niż to bywało w przeszłości. Do tego roku najlepszym wynikiem Polki w Wimbledonie był ćwierćfinał, który udało jej się osiągnąć w 2023 roku. Wówczas w walce o półfinał poległa z Eliną Switoliną, co było swoistą niespodzianką.