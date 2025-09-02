Świątek pokonała Rosjankę i wszystko było jasne. To się nie zdarzyło od 20 lat

Iga Świątek po wygraniu turnieju w Cincinnati weszła wręcz fantastycznie w rozgrywki w ramach wielkoszlemowego US Open, najpierw pokazując się od bardzo dobrej strony w Nowym Jorku w mikście (finał osiągnięty ramię w ramię z Casprem Ruudem), a następnie pokazując też dominację na korcie w kolejnych etapach singla.

Po wygraniu z Kolumbijką Arango oraz Holenderką Lamens raszynianka zdołała ograć kolejno dwie reprezentantki Rosji - Annę Kalinską oraz Jekaterinę Aleksandrową. Tym samym zapisała na swym koncie pewne ciekawe osiągnięcie.

Świątek błyszczy na turniejach Wielkiego Szlema. Polka jak Maria Szarapowa

Świątek błyszczy na turniejach Wielkiego Szlema. Polka jak Maria Szarapowa

Jak wskazano na profilu "OptaAce" na portalu X Światek stała się najmłodszą (24 lata i 85 dni) od 20 lat zawodniczką, która zdołała w trakcie jednego sezonu przedrzeć się do ćwierćfinałów singla podczas wszystkich czterech odsłon Wielkiego Szlema. W 2005 roku takiej samej sztuki dokonała Maria Szarapowa, która miała wówczas 18 lat i 132 dni.

Jak zauważył zaś Mateusz Stańczyk na profilu "Z kortu - informacje tenisowe", jeśli Polka w Nowym Jorku wygra także kolejne spotkanie, to również... osiągnie komplet wielkoszlemowych półfinałów w bieżącej kampanii.

Iga Światek szykuje się do ćwierćfinału US Open. W grze wciąż m.in. Sabalenka

Świątek nazwisko swojej kolejnej rywalki na US Open pozna w nocy z poniedziałku na wtorek według czasu środkowoeuropejskiego - a będzie nią zwyciężczyni meczu Amanda Anisimova - Beatriz Haddad Maia.

Tytułu w grze pojedynczej broni Aryna Sabalenka, która w 1/8 finału pokonała Cristinę Bucsę i niebawem zmierzy się z Marketą Vondrousovą rywalizacja w USA potrwa - jeśli mowa o paniach - do 6 września.

